Сталь можуть зняти з УПЛ

До 21 червня має визначитися доля кам’янської «Сталі». Команда може бути знята зі змагань УПЛ через фінансові проблеми.
Вчора в клубі відбулося загальнокомандне зібрання, але жодної конкретики не пролунало.
Натомість був встановлений дедлайн – 21 червня. До цієї дати керівництво клубу має озвучити відповідь щодо фінансування клубу. Поки команда залишається у стані очікування.
Нагадаємо, раніше ФФУ повідомляло, що «Сталь» отримала атестат на майбутній сезон.
Источник — ТК Футбол
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