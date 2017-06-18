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Сталь можуть зняти з УПЛ

Доля команди має вирішитися до 21 червня

  • 18.06.2017 10:24
  • 235 просмотров
  • 1 комментария
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ФК Сталь
© ФК Сталь

До 21 червня має визначитися доля кам’янської «Сталі». Команда може бути знята зі змагань УПЛ через фінансові проблеми.

Вчора в клубі відбулося загальнокомандне зібрання, але жодної конкретики не пролунало.

Натомість був встановлений дедлайн – 21 червня. До цієї дати керівництво клубу має озвучити відповідь щодо фінансування клубу. Поки команда залишається у стані очікування.

Нагадаємо, раніше ФФУ повідомляло, що «Сталь» отримала атестат на майбутній сезон.

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    Am-Shegar
    online
      Am-Shegar, 18.06.2017 10:28
    0
    ИСД уже развалил одну команду - донецкий Металлург, на очереди Сталь?
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