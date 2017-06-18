Сталь можуть зняти з УПЛ

До 21 червня має визначитися доля кам’янської «Сталі». Команда може бути знята зі змагань УПЛ через фінансові проблеми.

Вчора в клубі відбулося загальнокомандне зібрання, але жодної конкретики не пролунало.

Натомість був встановлений дедлайн – 21 червня. До цієї дати керівництво клубу має озвучити відповідь щодо фінансування клубу. Поки команда залишається у стані очікування.

Нагадаємо, раніше ФФУ повідомляло, що «Сталь» отримала атестат на майбутній сезон.