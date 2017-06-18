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ПСЖ готов выложить за Роналду €140 млн и платить ему €30 млн в год

Французский клуб всерьез нацелен на форварда «Реала»

  • 18.06.2017 09:37
  • 1325 просмотров
  • 6 комментария
Метки
ФК Реал Мадрид. Криштиану Роналду
© ФК Реал Мадрид. Криштиану Роналду

Французский ПСЖ намерен приобрести португальского форварда «Реала» Криштиану Роналду, который заявил о желании покинуть клуб после обвинений в неуплате налогов.

По информации итальянских СМИ, парижане готовы выложить за 32-летнего футболиста 140 миллионов евро и обеспечить заработной платой в 30 миллионов евро за сезон.

Сообщается, что президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи лично сообщил об этом Жорже Мендешу, который является агентом Роналду.

Источник — Corriere dello Sport

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Комментарии
    tabinjoli999com.ua
      tabinjoli999com.ua, 18.06.2017 09:45
    -5
    ДАА во Франции такие пи..... гомосеки нужны!! Криштиано может игрок хороший как человек Дерьмо номер№1. кубок ему в очело!!
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    Mykhailo Stepanov
    Mykhailo Stepanov, 18.06.2017 10:02
    +3
    Наверное с Ващуком не посоветовались
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    RomarioUA
    online
      RomarioUA, 18.06.2017 10:11
    0
    tabinjoli999com.ua, 18.06.2017 09:45
    ДАА во Франции такие пи..... гомосеки нужны!! Криштиано может игрок хороший как человек Дерьмо номер№1. кубок ему в очело!!
    Чем же он так тебя обидел?
    Женится обещал и не женился?
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    RomarioUA
    online
      RomarioUA, 18.06.2017 10:13
    +3
    Норм бабосов дают за чела на 2-3 сезона
    Кто бы что не говорил, но 32 уже, он не робот и не инопланетянин.
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    RomarioUA
    online
      RomarioUA, 18.06.2017 10:16
    0
    Но кажется мне, что едет он в США и там уже давно все на мази
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    RomarioUA
    online
      RomarioUA, 18.06.2017 10:25
    -1
    Что-то начали писать о Роналду чаще, чем о Коноплянке
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