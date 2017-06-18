ПСЖ готов выложить за Роналду €140 млн и платить ему €30 млн в год

Французский ПСЖ намерен приобрести португальского форварда «Реала» Криштиану Роналду, который заявил о желании покинуть клуб после обвинений в неуплате налогов.

По информации итальянских СМИ, парижане готовы выложить за 32-летнего футболиста 140 миллионов евро и обеспечить заработной платой в 30 миллионов евро за сезон.

Сообщается, что президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи лично сообщил об этом Жорже Мендешу, который является агентом Роналду.