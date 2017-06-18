ПСЖ готов выложить за Роналду €140 млн и платить ему €30 млн в год

Французский ПСЖ намерен приобрести португальского форварда «Реала» Криштиану Роналду, который заявил о желании покинуть клуб после обвинений в неуплате налогов.
По информации итальянских СМИ, парижане готовы выложить за 32-летнего футболиста 140 миллионов евро и обеспечить заработной платой в 30 миллионов евро за сезон.
Сообщается, что президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи лично сообщил об этом Жорже Мендешу, который является агентом Роналду.
Источник — Corriere dello Sport
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Кто бы что не говорил, но 32 уже, он не робот и не инопланетянин.
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