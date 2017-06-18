Девич покинул Ростов

Уорд сделал свою работу лучше, хотя бы по тому, что не дал чисто по себе попасть ни разу. Серега ...

Есть ощущение, что Уорд окончательно изучил Сергея еще во второй половине 1- го боя. Потому что с...

Что-то начали писать о Роналду чаще, чем о Коноплянке

Но кажется мне, что едет он в США и там уже давно все на мази

Норм бабосов дают за чела на 2-3 сезонаКто бы что не говорил, но 32 уже, он не робот и не иноплан...

Чем же он так тебя обидел?Женится обещал и не женился?