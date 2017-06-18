Девич покинул Ростов

Футбольный клуб «Ростов» и нападающий Марко Девич расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.
Напомним, украинский форвард подписал соглашение с «сине-желтыми» в январе 2017 года после того, как покинул казанский «Рубин».
В составе «Ростова» Девич сыграл 6 матчей в чемпионате России и забил 1 гол.
Источник — ФК Ростов
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