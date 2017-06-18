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Девич покинул Ростов

Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию

  • 18.06.2017 09:22
  • 1348 просмотров
  • 3 комментария
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ФК Ростов. Марко Девич
© ФК Ростов. Марко Девич

Футбольный клуб «Ростов» и нападающий Марко Девич расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

Напомним, украинский форвард подписал соглашение с «сине-желтыми» в январе 2017 года после того, как покинул казанский «Рубин».

В составе «Ростова» Девич сыграл 6 матчей в чемпионате России и забил 1 гол.

Источник — ФК Ростов

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Комментарии
    tabinjoli999com.ua
      tabinjoli999com.ua, 18.06.2017 09:46
    -2
    А шо такое??? где твой патриотизм псевдо-Украйнський патриот. Сербы всегда были полу Ватниками!! и гомнистые как все Балканци!!
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    Comraddm
      Comraddm, 18.06.2017 09:52
    -1
    Да уж, пошел по наклонной Марко.
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    artemiy1978
      artemiy1978, 18.06.2017 10:05
    -1
    В Зарю!
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