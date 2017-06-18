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Владимир ГЕНИНСОН: Днепр ожидает еще ряд санкций от ФИФА

ФИФА будет наказывать клуб из-за невыполнения финансовых обязательств перед командой Хуанде Рамоса

  • 18.06.2017 09:08
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Sport.ua. Владимир Генинсон
© Sport.ua. Владимир Генинсон

Президент украинской Премьер-лиги Владимир Генинсон заявил, что к «Днепру» будут применены дополнительные санкции от ФИФА.

«То, что Днепр попал во Вторую лигу, на этом не остановится. Это все будет продолжаться»,  — заявил Генинсон.

Также президент отметил, что с клуба сняли еще шесть очков уже после завершения чемпионата Украины. Штраф был вынесен за невыполнение финансовых обязательств перед помощниками бывшего наставника команда Хуанде Рамоса: Хуаном Рамоном Лопесом Муньисом, Маркосом Альваресом и Педро Харой.

Тем самым за свои долги «Днепр» в сумме лишился 24 очков и остался на 11-м месте Премьер-лиги из 12-ти с 13 баллами. Если бы не санкции, он занял бы девятую позицию и сохранил прописку в главном дивизионе страны.

Напомним, что Федерация футбола Украины понизила «Днепр» в классе из-за непогашенных долгов по указанию ФИФА.

Сообщалось, что «Днепр» не погасил в установленный срок долг перед агентом бывшего наставника своей команды Хуанде Рамоса, Хинесом Сольером.

Источник — Sport.ua

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