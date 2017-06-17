Шахтер наградил 150 сотрудников клуба золотыми медалями чемпионата

16 июня клуб «Шахтер» наградил оригинальными золотыми медалями украинской Премьер-лиги около 150 сотрудников клуба.
В мероприятии приняли участие генеральный директор клуба Сергей Палкин, главный тренер Паулу Фонсека и капитан Дарио Срна. Награды получили работники клуба, которые сейчас живут в Киеве и Харькове. Кроме того, награды получили работники донецкого филиала Академии клуба.
«Ни в коем случае нельзя забывать, что за нашими успехами кроется огромный труд всех сотрудников. Вы помогаете нам добиваться высоких результатов», — заявил сотрудников тренер Паулу Фонсека.
Отметим, что «Шахтер» стал первым клубом в истории чемпионата Украины, который наградил медалями своих сотрудников.
Источник — ФК Шахтер
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А судей почему не наградили за победу штольни? Труханова например? И вообще надо было вручить золотые медали Павелко и К! ОНИ тоже внесли СВОЙ посильный вклад в чемпионство штольни... Разве не так?!!
Ну это вы тупость говорите... Прошлый чемпионат проиграл Шахтер, а этот слило Динамо. При том заметьте я акцентирую внимание на том, что не выиграл Шахтер, хотя для нашего чемпионата он играл на высоком уровне, а слило Динамо беззубо и без характера...
dknedounbas, 17.06.2017 22:52 А судей почему не наградили за победу штольни? Труханова например? И вообще надо было вручить золотые медали Павелко и К! ОНИ тоже внесли СВОЙ посильный вклад в чемпионство штольни... Разве не так?!! Ну это вы тупость говорите... Прошлый чемпионат проиграл Шахтер, а этот слило Динамо. При том заметьте я акцентирую внимание на том, что не выиграл Шахтер, хотя для нашего чемпионата он играл на высоком уровне, а слило Динамо беззубо и без характера...
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