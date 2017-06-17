Шахтер наградил 150 сотрудников клуба золотыми медалями чемпионата

16 июня клуб «Шахтер» наградил оригинальными золотыми медалями украинской Премьер-лиги около 150 сотрудников клуба.

В мероприятии приняли участие генеральный директор клуба Сергей Палкин, главный тренер Паулу Фонсека и капитан Дарио Срна. Награды получили работники клуба, которые сейчас живут в Киеве и Харькове. Кроме того, награды получили работники донецкого филиала Академии клуба.

«Ни в коем случае нельзя забывать, что за нашими успехами кроется огромный труд всех сотрудников. Вы помогаете нам добиваться высоких результатов», — заявил сотрудников тренер Паулу Фонсека.

Отметим, что «Шахтер» стал первым клубом в истории чемпионата Украины, который наградил медалями своих сотрудников.