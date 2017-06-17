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Шахтер наградил 150 сотрудников клуба золотыми медалями чемпионата

«Шахтер» — первый клуб в истории чемпионата Украины, который наградил медалями своих сотрудников

  • 17.06.2017 22:35
  • 728 просмотров
  • 11 комментария
Метки
ФК Шахтер
© ФК Шахтер
16 июня клуб «Шахтер» наградил оригинальными золотыми медалями украинской Премьер-лиги около 150 сотрудников клуба.
 
В мероприятии приняли участие генеральный директор клуба Сергей Палкин, главный тренер Паулу Фонсека и капитан Дарио Срна. Награды получили работники клуба, которые сейчас живут в Киеве и Харькове. Кроме того, награды получили работники донецкого филиала Академии клуба.
 
«Ни в коем случае нельзя забывать, что за нашими успехами кроется огромный труд всех сотрудников. Вы помогаете нам добиваться высоких результатов», — заявил сотрудников тренер Паулу Фонсека.
 
Отметим, что «Шахтер» стал первым клубом в истории чемпионата Украины, который наградил медалями своих сотрудников.

Источник — ФК Шахтер

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Комментарии
    Андрей Олейников
      Андрей Олейников, 17.06.2017 22:41
    +2
    Молодцы )
    Ссылка
    LembergWestUkraine
      LembergWestUkraine, 17.06.2017 22:47
    +7
    А гречку і макарони від Ріната роздали?! ))) пАможем!
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    dknedounbas
      dknedounbas, 17.06.2017 22:52
    +2
    А судей почему не наградили за победу штольни? Труханова например? И вообще надо было вручить золотые медали Павелко и К! ОНИ тоже внесли СВОЙ посильный вклад в чемпионство штольни... Разве не так?!!
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    thebestfarmer
      thebestfarmer, 17.06.2017 22:59
    +5
    захарченко також отримав?
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    Олесь Хорунжий
      Олесь Хорунжий, 17.06.2017 23:01
    +5
    Очень ценная информация.
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    Sergey Lebedev
      Sergey Lebedev, 17.06.2017 23:02
    -2
    dknedounbas, 17.06.2017 22:52
    А судей почему не наградили за победу штольни? Труханова например? И вообще надо было вручить золотые медали Павелко и К! ОНИ тоже внесли СВОЙ посильный вклад в чемпионство штольни... Разве не так?!!
    Ну это вы тупость говорите... Прошлый чемпионат проиграл Шахтер, а этот слило Динамо. При том заметьте я акцентирую внимание на том, что не выиграл Шахтер, хотя для нашего чемпионата он играл на высоком уровне, а слило Динамо беззубо и без характера...
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    ZpoRt
      ZpoRt, 17.06.2017 23:04
    0
    донецкие же твердили что чемпионат не настоящий. Или в этом сезоне что-то поменялось?
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    olgorl
      olgorl, 17.06.2017 23:23
    -2
    Форево брависимо кроточеленджер!
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    Sergey Lebedev
      Sergey Lebedev, 17.06.2017 23:25
    -1
    Sergey Lebedev, 17.06.2017 23:02
    dknedounbas, 17.06.2017 22:52
    А судей почему не наградили за победу штольни? Труханова например? И вообще надо было вручить золотые медали Павелко и К! ОНИ тоже внесли СВОЙ посильный вклад в чемпионство штольни... Разве не так?!!

    Ну это вы тупость говорите... Прошлый чемпионат проиграл Шахтер, а этот слило Динамо. При том заметьте я акцентирую внимание на том, что не выиграл Шахтер, хотя для нашего чемпионата он играл на высоком уровне, а слило Динамо беззубо и без характера...
    Ссылка
    Sergey Lebedev
      Sergey Lebedev, 17.06.2017 23:27
    0
    Sergey Lebedev, 17.06.2017 23:25
    Sergey Lebedev, 17.06.2017 23:02
    dknedounbas, 17.06.2017 22:52 А судей почему не наградили за победу штольни? Труханова например? И вообще надо было вручить золотые медали Павелко и К! ОНИ тоже внесли СВОЙ посильный вклад в чемпионство штольни... Разве не так?!! Ну это вы тупость говорите... Прошлый чемпионат проиграл Шахтер, а этот слило Динамо. При том заметьте я акцентирую внимание на том, что не выиграл Шахтер, хотя для нашего чемпионата он играл на высоком уровне, а слило Динамо беззубо и без характера...
    Я не понимаю, зачем минусуют... Если это не так, обоснуйте где я не прав. А вонять наш человек и без того может
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    iniesta73
      iniesta73, 17.06.2017 23:37
    0
    Как бы все и красиво,но реально,популизм дешевый((
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