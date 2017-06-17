Владислав ВАЩУК: «Не считаю Роналду великим игроком»

У меня часто спрашивают: «Есть ли у вас кумиры среди футболистов?» Есть люди, которые своей игрой вызывали и вызывают мое несомненное уважение, даже восхищение. Я всегда восхищался игрой Беккенбауэра, Барези, Маттеуса. В защите важно, прежде всего, умение выстроить оборону, понимание игры. Грамотно выстроенная оборона дает возможность не тратить лишней энергии на поле, выдавать максимальный результат.

Барези мог отобрать мяч, не касаясь его, мастерски создать вне игры, и, как никто, умел начинать атаки своей команды. Внешне он не казался быстрым, но всегда оказывался в нужном месте в нужное время. Беккенбауэр же вообще мне казался машиной, которая всегда выдает точный результат. Главный объединяющий фактор для них всех — это умение анализировать игру, ну и наличие креативности, конечно. Нестандартное мышление. Умение предвидеть развитие событий. Находясь на позиции защитника, глядя, как к тебе приближается нападающий соперника, ты уже должен думать о первом пасе, создающем контратаку. Видеть наперед. И в идеале играть в одно касание — отбирать мяч и отправлять его сразу в нужное место. Одним касанием мяча.

У Гаттузо была одна особенность

Ты должен думать на два хода вперед и работать, прежде всего, мозгами, а не ногами. Хотя, опять-таки, волшебства тут нет. Просто мастерство, опыт и психологическое превосходство на поле, которое ты должен навязать с первых минут. Вот, к примеру, итальянский полузащитник Рино Гаттузо вроде бы игрок мирового уровня, цепкий, резвый, но была у миланского «Бультерьера» одна особенность — если кто-то его ударит в процессе матча, может завестись, и, забив на все, гоняться за обидчиком по полю, пока не отомстит. Некоторые команды, зная этот его «бок», специально провоцировали. В начале игры долбанет кто-то по ноге, и все, считай минус один игрок, а у Гаттузо другие задачи. Он сам об этом говорил, знал, что его эмоциональность мешает ему и команде, но ничего сделать с этим не мог. Драка за дракой, раз за разом. Упущенные возможности, непредсказуемый результат. С другой стороны, у Гаттузо есть масса положительных качеств, иначе не стал бы он игроком Милана и национальной сборной Италии, это тоже нужно понимать.

Васильич никогда не объяснял очевидных вещей

Что касается нас, игроков Динамо, то Васильич никогда не объяснял нам очевидных вещей. Сам он практически никогда не выходил из себя во время игр и тренировок, и от нас требовалось то же самое. Каждый игрок был на своем месте. Саня Головко был очень хорош в борьбе. Жесткий, цепкий, прекрасный персональщик. Но, отобрав мяч, чаще всего пасовал его мне, чтобы я мог начать атаку команды. Просто потому, что у меня получалось это лучше. И первый пас — пас, с которого начинается атака команды, — был чаще всего именно моей задачей. Но команда не может состоять из одних креативщиков. Кто-то должен делать черновую работу, а кто-то творить. Лобановский говорил так: «Есть те, кто носит рояль. И есть те, кто на нем играет».

Дешам здорово носил рояль

Справедливости ради отмечу, что огромная доля черновой работы выпадала на полузащиту. Когда в команде сильная полузащита, то , как говорится, воздуха больше достается всем — и защите, и нападающим. Лучшими полузащитниками всех времен я считаю французов — Зидана, Дешама, Десайи. Французская сборная времен их игры не зря стала чемпионами мира и Европы. Дешам — прекрасная иллюстрация того, как именно нужно носить рояль. Редко отдавал именно голевые передачи, но понимание и видение игры было сумасшедшее. Очень полезный игрок. Ну а то, что творил на поле Зидан, уже внесено в учебники футбольной тактики и стратегии. Более мыслящего игрока тяжело себе представить. При этом техничный, быстрый.

У нас в Динамо очень много черновой работы делал в полузащите Андрюха Гусин — длинноногий, очень хорош был в отборе мяча, реально 50 процентов мячей отбирал именно он. Если сравнивать его с французами, то играл не хуже, с моей точки зрения. Ну а когда мяч попадал к Валику Белькевичу, то можно было чуть-чуть в эти секунды отдохнуть. Я точно знал, что Валик мяч не отпустит. И отдаст его туда, куда нужно. Это как конфета, которая уже подавалась развернутой. Пас прилетал точно в ноги, именно в то место и в то время. Как он это делал, как рассчитывал — не знаю. И уже не узнаю, к сожалению. Он видел то, что другие не видели…

Лобановский говорил: Шевченко – игрок от Бога

Про нападающих я уже как-то писал, но еще раз отмечу, как меня поразила игра Веа — непредсказуемого, нестандартного темнокожего форварда. Рауль тоже был хорош. Дель Пьеро, хоть и противный был, грязно играл, но результат был, ничего не скажешь. Про Серегу Реброва скажу одно — это был тот редкий пример нападающего, который мог играть сам на себя. Дать самому себе пас с углового или боковой линии, замкнуть его у ворот и забить — на это был способен только он. По крайней мере, я таких случаев больше в истории европейского футбола не припомню. Когда Шеву продали в Милан, мы думали — все пропало. А Серега начал играть за двоих. И забивать за двоих. Вот так. Насчет Андрея Шевченко могу сказать только одно — он игрок от Бога. Больше нечего добавить. Это не я сказал, это Васильич так сказал. Не знаю, знает ли сам Андрюха об этом или нет. Игроки от Бога рождаются редко, не чаще чем раз в десять лет. Но видно их практически сразу. Невозможно проанализировать то, что они делают. Им просто дано свыше…

Роналду великим игроком не считаю

Если говорить про кумиров, то кумиром моего детства был Марадона — и остается им по сей день. Я носил в детстве футболку с его именем, мечтал быть как он, пытался копировать его. Недавно наткнулся на нарезку видео с игрой Марадоны. Это нереально круто. Это не нужно объяснять словами, это нужно видеть и все. Из нынешних очень нравится Месси. Творческий, креативный, работоспособный. А вот Роналду я, к примеру, великим игроком не считаю. Слишком он прямолинеен и предсказуем в своей манере игры, слишком много выигрывает на фарте. У меня вообще свое, особое отношение к фарту в футболе. Мне довелось работать с фартовыми тренерами и игроками. Но об этом в следующий раз…