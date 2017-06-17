Вообще не красотка честно говоря, но это дело вкуса наверное

23- летний? ну на 32 тянет как минимум

Да и жених на 40 годков вполне тянет.Так шо некий баланс наблюдается.

А какие у нее ГЛАЗА

В 2010 на ЧМ в группе Новая Зеландия была выше Италии, да и вообще ни одной встречи тогда не прои...

Не, но не такая уж уверенная игра, чем в матчах с такими грандами, как Мальта или Финляндия.Хотя,...

ну да...куда ей до Мальты