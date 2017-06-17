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Россия — Новая Зеландия — 2:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Кубка Конфедераций Россия — Новая Зеландия

  • 17.06.2017 20:39
  • 251 просмотров
  • 0 комментария
Метки
twitter.com/TeamRussia. Россия - Новая Зеландия
© twitter.com/TeamRussia. Россия - Новая Зеландия

В поединке Кубка Конфедераций между сборными России и Новой Зеландии победу одержали россияне (2:0):

Источник — Sport.ua

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