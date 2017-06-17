Кубок Конфедераций. Россия уверенно обыграла Новую Зеландию

В матче-открытии Кубка Конфедераций-2017 команда хозяев не испытала проблем со сборной Новой Зеландии. Росссияне с первых минут пошли на штурм ворот соперника, защитники новозеландцев дважды выбивали мяч с линии ворот. Но к исходу получаса игры очередной такой трюк не прошел. Денис Глушаков принял мяч в штрафной и аккуратно пробросил мимо Стефана Мариновича. Сам же побежал добить в сопровождении двух защитников. Сфера угодила в штангу, а затем от ноги защитника Майкла Боксолла все-таки влетела в сетку.
Во втором тайме работы у Мариновича было еще больше, он потянул несколько непростых ударов. А затем слово взял Федор Смолов. Он из центрального круга протащил мяч до штрафной и отдал на Александра Самедова, сам же побежал во вратарскую. Самедов прострелил, мяч задел ногу защитника и оказался на линии вратарской, откуда Смолов поразил пустой угол ворот. Ближе к концу тайма хозяева сбавили обороты, и пришлось уже сперва Акинфееву продемонстрировать свое мастерство, отразив плотный выстрел Раяна Томаса. Тут же, после углового, Томми Смит бил головой впритирку со штангой - но на помощь своему капитану пришел Юрий Жирков, выбивший мяч с ленточки. Большего команда Черчесова у своих ворот не позволила, зато вполне могла довести счет до крупного, но Александр Бухаров уже в компенсированное время не сумел переиграть новозеландского голкипера, хотя бил с двух метров.
2:0 - уверенная и закономерная победа сборной России, которая захватила лидерство в своей группе. Следующие поединки турнира - уже завтра.
Россия - Новая Зеландия - 2:0
Майкл Боксолл, 31, автогол, Фёдор Смолов, 69.
Россия: Игорь Акинфеев, Виктор Васин, Георгий Джикия, Федор Кудряшов, Александр Головин, Александр Самедов, Фёдор Смолов (Алексей Миранчук, '90), Денис Глушаков, Александр Ерохин (Дмитрий Тарасов, '77), Юрий Жирков, Дмитрий Полоз (Александр Бухаров, '64).
Новая Зеландия: Стефан Маринович, Деклан Уинн, Майкл Боксолл, Томми Смит, Эндрю Дюранте, Коста Барбарусес (Билл Туилома, '61), Майкл МакГлинчи, Кип Колви (Монти Паттерсон, '83), Раян Томас, Крис Вуд, Марко Рохас (Шэйн Смелц, '71).
Удары (в створ): 13 (8) - 7 (3)
Угловые: 12 - 2
Офсайды: 5 - 0
ВИДЕООБЗОР МАТЧА
Источник — Sport.ua
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Хотя, если серьезно, то очень неплохо для такого состава Чечесов слепил сборную, если учесть, что из-за трамв не играют Дзюба, Фернандес, Зобнин, Дзагоев и по непонятной причине не взял Шатова.
дуже уверенно, та ще таку сильну збірну як НЗ.
ну да...куда ей до Мальты
В 2010 на ЧМ в группе Новая Зеландия была выше Италии, да и вообще ни одной встречи тогда не проиграла. Крепкий середнячок.
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