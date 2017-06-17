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Тотти останется работать в Роме на управленческой должности

Легендарный футболист всю свою карьеру провел в римском клубе

  • 17.06.2017 19:09
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gazzetta.it
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Франческо Тотти, выступавший всю свою карьеру, с 1992-го по 2017 год, за один клуб — «Рому», согласился остаться работать в родном футбольном клубе. 
 
На днях он встретится со спортивным директором «Ромы» Рамоном Мончи и обсудит свои обязанности в новой роли. Тотти займет административную должность в клубе и будет связующим звеном между руководством и командой.

Франческо Тотти — чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. Вместе с «Ромой» Тотти становился чемпионом Италии, двукратным обладателем Кубка страны и двукратным обладателем Суперкубка Италии. 
 
28 мая итальянец провел свой последний официальный матч за «Рому» в качестве игрока. Во всех турнирах за римский клуб Тотти провел 786 матчей и забил 307 голов.

Источник — Corriere dello Sport

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