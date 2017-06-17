В Казани бесплатно раздают билеты на матчи Кубка конфедераций

В Казани из-за проблем с реализаций билетов на матчи Кубка конфедераций по футболу принято решение бесплатно раздавать билеты работникам бюджетных учреждений. На игру Мексика-Португалия, которая пройдет в воскресенье, продано лишь 23 тысячи билетов, тогда как Казань-Арена вмещает 45 тысяч зрителей.

Низкая заполняемость казанского стадиона очень беспокоит Международную федерацию футбола (ФИФА) и руководство столицы Татарстана. Проблему будут решать через бюджетные учреждения. 2 тысячи билетов будет реализовано через Министерство чрезвычайных ситуаций республики. Накануне казанским пожарным доложили об этом на утреннем разводе.

Обычные болельщики выкупили в первую очередь самые доступные места, поэтому бесплатно будут раздавать билеты на самые дорогие места.

Напомним, что Казани достались следующие матчи турнира: Мексика - Португалия, Германия - Чили, Мексика - Россия и полуфинал.

Кубок конфедераций пройдет в Москве, Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. Турнир стартует в субботу матчем сборных России и Новой Зеландии в Санкт-Петербурге.