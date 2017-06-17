Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

В Казани бесплатно раздают билеты на матчи Кубка конфедераций

Проблему заполняемости арены решают с помощью бюджетников, раздавая им билеты на футбол

  • 17.06.2017 18:56
  • 410 просмотров
  • 0 комментария
Метки
В Казани из-за проблем с реализаций билетов на матчи Кубка конфедераций по футболу принято решение бесплатно раздавать билеты работникам бюджетных учреждений. На игру Мексика-Португалия, которая пройдет в воскресенье, продано лишь 23 тысячи билетов, тогда как Казань-Арена вмещает 45 тысяч зрителей.
 
Низкая заполняемость казанского стадиона очень беспокоит Международную федерацию футбола (ФИФА) и руководство столицы Татарстана. Проблему будут решать через бюджетные учреждения. 2 тысячи билетов будет реализовано через Министерство чрезвычайных ситуаций республики. Накануне казанским пожарным доложили об этом на утреннем разводе.
Обычные болельщики выкупили в первую очередь самые доступные места, поэтому бесплатно будут раздавать билеты на самые дорогие места.
 
Напомним, что Казани достались следующие матчи турнира: Мексика - Португалия, Германия - Чили, Мексика - Россия и полуфинал.
 
Кубок конфедераций пройдет в Москве, Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. Турнир стартует в субботу матчем сборных России и Новой Зеландии в Санкт-Петербурге.

Источник — Спорт-Экспресс в России

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.