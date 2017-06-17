Домагой Вида обвенчался с мисс Хорватия-2014

28-летний динамовец, находящийся сейчас в отпуске, обвенчался с бывшей моделью и «Мисс Хорватией» 23-летней Иваной Гугич. Об этом сообщает издание Vecernji list.
Церемония проходила в церкви Вознесения Блаженной Девы Марии в курортном городе Умаг. Среди гостей торжества были двухлетний сын пары — Давид, а также бывший партнер Виды по сборной Хорватии и «Динамо» Огнен Вукоевич, который сейчас начал работу в службе селекции киевлян. После обмена клятвами пара вместе с гостями проследовала в готель «Кемпински» в Умаге для дальнейшего празднования.
Домагой и Ивана познакомились четыре года назад в одном ночных клубов. Девушка выиграла титул «Мисс Хорватия» в 2014-м, но вскоре после знакомства с Видой оставила карьеру модели и проводит большую часть времени в Киеве вместе с мужем.
Источник — Sport.ua
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