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Домагой Вида обвенчался с мисс Хорватия-2014

28-летний динамовец обвенчался с бывшей моделью и «Мисс Хорватией» 23-летней Иваной Гугич

  • 17.06.2017 18:20
  • 1797 просмотров
  • 5 комментария
Метки
Vecernji list
© Vecernji list
28-летний динамовец, находящийся сейчас в отпуске, обвенчался с бывшей моделью и «Мисс Хорватией» 23-летней Иваной Гугич. Об этом сообщает издание Vecernji list. 

Церемония проходила в церкви Вознесения Блаженной Девы Марии в курортном городе Умаг. Среди гостей торжества были двухлетний сын пары — Давид, а также бывший партнер Виды по сборной Хорватии и «Динамо» Огнен Вукоевич, который сейчас начал работу в службе селекции киевлян. После обмена клятвами пара вместе с гостями проследовала в готель «Кемпински» в Умаге для дальнейшего празднования.
 
Домагой и Ивана познакомились четыре года назад в одном ночных клубов. Девушка выиграла титул «Мисс Хорватия» в 2014-м, но вскоре после знакомства с Видой оставила карьеру модели и проводит большую часть времени в Киеве вместе с мужем.









Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Andy Van
      Andy Van, 17.06.2017 18:31
    +2
    Мужчина!!!
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    theeromario
      theeromario, 17.06.2017 18:35
    +6
    красавица и чудовище)))
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    skoba76
      skoba76, 17.06.2017 19:03
    +6
    theeromario, 17.06.2017 18:35
    красавица и чудовище)))
    Дамагой красавица
    Ссылка
    skoba76
      skoba76, 17.06.2017 19:04
    +1
    А взагалі, то радий за них. Молодці, вітаю!
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    comentraktor
      comentraktor, 17.06.2017 19:05
    -1
    Дамагой Дамагой не хатим дружить с табой
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