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Олимпик сыграет спарринг с Колосом

Дончане начинают подготовку к новому сезону

  • 17.06.2017 19:20
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Летний отпуск в футбольном клубе «Олимпик» подходит к концу, самое время поговорить о планах команды на летнее межсезонье. После 18-ти дней отдыха «олимпийцы» возвращаются к работе. В понедельник, 19 июня, дончане соберутся на столичном стадионе РВУФК. Там состоится общекомандное собрание и первая в новом сезоне тренировка.
 
На протяжении недели «Олимпик» будет работать в Киеве, а закончится недельный цикл матчем против «Колоса» из Коваливки. Эта встреча состоится 24 июня, о месте и времени будет сообщено дополнительно.
 
С 26 июня по 8 июля «Олимпик» будет проводить учебно-тренировочный сбор под Харьковом, на базе «Металлиста» в поселке Высокий. Там также запланирован ряд спаррингов, но календарь игр пока еще не сверстан окончательно.
 
Отметим, что уже в понедельник на просмотр в «Олимпик» приедет ряд потенциальных новичков. Практически все они – украинцы.
 
Свой первый матч в новом сезоне «Олимпик» проведет в чемпионате Украины против «Александрии» на выезде. Базовой датой первого тура значится 16 июля. А за два дня до этого дончане узнают своего соперника по третьему квалификационному раунду Лиги Европы.

Источник — ФК Олимпик

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