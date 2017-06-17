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Александр ЧИЖОВ: «Цель нашей команды на новый сезон – Лига Европы»

Игроки «Ворсклы» - о выходе из отпуска

  • 17.06.2017 17:39
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ФК Ворскла
© ФК Ворскла

Літній період відпочинку для футболіста пролітає настільки швидко, що цю відпустку дехто ледь помічає. Пішовши на «канікули» 2-го червня, вже 16-го представники головної команди «Ворскли» зібралися у Полтаві для того, аби приступити до початкового етапу підготовки сезону 2017/2018.

Цитуючи слова деяких ворсклян, намагаємося вловити їх робочий настрій ...

Олександр Чижов, захисник «Ворскли»:

- Відпочинок для футболіста дуже важливий. Необхідно після закінчення сезону освіжити думки, набратися сил, і далі з бойовим настроєм крокувати e новий сезон, де обов'язково будуть нові завдання. Всі хлопці раді бачити один одного, обмінялися думками про відпочинок. Ми хочемо посісти те місце, яке ми дійсно заслуговуємо - позицію, що дозволяє взяти участь у розіграші Ліги Європи. Думаю, мета нашої команди на прийдешній сезон буде саме такою.

Вадим Сапай, захисник «Ворскли»:

- Важливо було перепочити, набратися сил, скучити за футболом. Чогось надзвичайно цікавого я вам про свій відпочинок розповісти, напевно, не зможу. Вирішили у цьому році нікуди з України не їхати, вибрали Одесу. Туди вирушили з моїми батьками і рідними дружини. Усі залишилися дуже задоволеними проведеним біля моря часом. Що стосується завдань на сезон, думаю, ми самі розуміємо, що потрібно опинитися у першій шістці. Будемо намагатися виступити максимально вдало. Особисто я віддам усі сили, буду намагатися працювати на загальнокомандний результат.

Источник — ФК Ворскла

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