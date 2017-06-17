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Вместо Луческу ПАОК назначил тренером Станоевича

Евгений Шахов получил нового наставника

  • 17.06.2017 17:50
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Вместо Луческу ПАОК назначил тренером Станоевича

Греческий ПАОК не стал церемониться с переборчивым экс-наставником донецкого «Шахтера» Мирчей Луческу, который поворотил носом от предложения этого клуба, и назначил главным тренером своей команды 43-летнего серба Александра Станоевича.

Об этом информирует официальный сайт ПАОка. Также сообщается, что со Станоевичем, который ранее работал с «Партизаном», заключен трехлетний контракт.

Напомним, накануне ПАОК выходил на Луческу, предложив тому контракт с зарплатой 1,75 млн евро в год, но румыну, недавно уволенному из «Зенита», этого показалось мало — тот потребовал от греческого клуба в два раза больше. В итоге, Луческу остался ни с чем, а ПАОК — с новым главным тренером.

Источник — Динамо Киев от Шурика

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