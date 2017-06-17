Экс-игрок Зари перешел в Амкар

«Амкар» заключил двухлетний контракт 29-летним белорусским центральным защитником Михаилом Сиваковым, собщает официальный сайт клуба.

Михаил Сиваков – воспитанник школы минской «Сиены». За свою карьеру он играл в семи странах – Беларуси, Италии, Бельгии, Азербайджане, Польше, Украине и России. В составе БАТЭ он стал четырехкратным чемпионом Беларуси, обладателем Кубка и Суперкубка страны, в составе краковской «Вислы» Михаил выиграл золото первенства Польши, а вместе с «Габалой» выиграл бронзовые медали первенства Азербайджана. Он играл за все юношеские и молодежные сборные Беларуси разных возрастов, в 2011-м году Михаил стал бронзовым призёром молодёжного чемпионата Европы и был включён УЕФА в символическую сборную турнира. За первую сборную своей страны Михаил Сиваков провел 13 матчей.

В чемпионате Украины Сиваков выступал в составе «Зари».