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Владимир ЛАШКУЛ: «Пора давать дорогу молодым»

Футбольный функционер – об отказе от поста вице-президента ФФУ

  • 17.06.2017 17:49
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dynamo.kiev.ua
© dynamo.kiev.ua

Бывший вице-президент Федерации футбола Украины Владимир Лашкул — о прекращении работы на этой должности.

«Пора давать дорогу молодым. Еще накануне Конгресса я принял решение сложить полномочия и предоставить дорогу молодым. Даже если бы предложили, я бы корректно отказался.

Так сложились обстоятельства, что пора это сделать. 22 года я был вице-президентом. За это время много здоровья потеряно. Недавно у меня был второй инсульт. Сейчас вот вычухался, бегаю», — сказал Лашкул в интервью телеканалу «Футбол 1».

Источник — ТК Футбол

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