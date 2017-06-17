Владимир ЛАШКУЛ: «Пора давать дорогу молодым»

Бывший вице-президент Федерации футбола Украины Владимир Лашкул — о прекращении работы на этой должности.

«Пора давать дорогу молодым. Еще накануне Конгресса я принял решение сложить полномочия и предоставить дорогу молодым. Даже если бы предложили, я бы корректно отказался.

Так сложились обстоятельства, что пора это сделать. 22 года я был вице-президентом. За это время много здоровья потеряно. Недавно у меня был второй инсульт. Сейчас вот вычухался, бегаю», — сказал Лашкул в интервью телеканалу «Футбол 1».