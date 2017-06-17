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Во время жеребьевки Кубка Лиги Чарльтон прожеребили дважды

В Кубке лиги произошел конфуз

  • 17.06.2017 16:11
  • 136 просмотров
  • 1 комментария
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Во время жеребьевки Кубка Английской лиги состоялся конфуз. Дело в том, что при жеребьевке первого раунда турнира клуб «Чарльтон» прожеребили дважды.

По итогам жеребьевки «Чарльтону» выпало сыграть с «Эксетер Сити» на выезде и в этот же день, 7 августа, дома с «Челентэм Таун».

Ошибку заметили только после окончания жеребьевки, после чего соответствующие изменения были внесены в календарь.

Правильная версия – «Чарльтон» сыграет на выезде с «Эксетер Сити».

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    serge1234
    online
      serge1234, 17.06.2017 16:20
    0
    Дети.
    Инфантино позвоните, он заранее все пары знает, а уже потом, под это, шарики вытаскивают
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