Во время жеребьевки Кубка Лиги Чарльтон прожеребили дважды

Во время жеребьевки Кубка Английской лиги состоялся конфуз. Дело в том, что при жеребьевке первого раунда турнира клуб «Чарльтон» прожеребили дважды.
По итогам жеребьевки «Чарльтону» выпало сыграть с «Эксетер Сити» на выезде и в этот же день, 7 августа, дома с «Челентэм Таун».
Ошибку заметили только после окончания жеребьевки, после чего соответствующие изменения были внесены в календарь.
Правильная версия – «Чарльтон» сыграет на выезде с «Эксетер Сити».
Источник — Sport.ua
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