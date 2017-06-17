Во время жеребьевки Кубка Лиги Чарльтон прожеребили дважды

Во время жеребьевки Кубка Английской лиги состоялся конфуз. Дело в том, что при жеребьевке первого раунда турнира клуб «Чарльтон» прожеребили дважды.

По итогам жеребьевки «Чарльтону» выпало сыграть с «Эксетер Сити» на выезде и в этот же день, 7 августа, дома с «Челентэм Таун».

Ошибку заметили только после окончания жеребьевки, после чего соответствующие изменения были внесены в календарь.

Правильная версия – «Чарльтон» сыграет на выезде с «Эксетер Сити».