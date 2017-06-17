Лион хочет купить Бертрана Траоре

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс заявил, что его клуб ведет переговоры о приобретении нападающего «Челси» Бертрана Траоре. Прошлый сезон 21-летний Траоре провел за «Аякс», в составе которого вышел в финал Лиги Европы и забил 14 голов во всех турнирах. Ожидалось, что на следующий год рулевой «синих» Антонио Конте подключит Бертрана к выступлениям за «Челси».

Однако в данный момент чемпионы Премьер-Лиги заняты трудоустройством игрока, который дебютировал за клуб под руководством Жозе Моуриньо. В очередь за Траоре выстроился целый ряд покупателей, но самым проворным из них надеется оказаться «Лион».

«Мы хотим заполучить Бертрана Траоре в наш клуб. Переговоры уже вовсю идут, но надо понимать, что им интересуются не только в «Лионе». В любом случае мы хотим провернуть сделку», - сообщил Оляс TF1.