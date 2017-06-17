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Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Пытаемся понемногу гасить долги»

Наставник «Волыни» надеется, что луцкому клубу удастся остаться в Премьер-лиге на следующий сезон

  • 17.06.2017 14:50
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ФК Волынь. Виталий Кварцяный
© ФК Волынь. Виталий Кварцяный
— Мы пытаемся гасить понемногу долги. Это решение последовательное: за всеми точками, запятыми, абзацами, которые есть в регламенте, вероятно, там найдется законный аргумент, законное решение, чтобы «Волынь» осталась в Премьер-лиге. Если, при этому, конечно, мы будем последовательны в выполнении своих финансовых обязательств. Если мы этого не сделаем — нас, соответственно, не пустят.
 
Самое важное, чтобы мы вышли в «ноль», и чтобы на наших плечах больше никогда не висели долги. Чтобы с нас больше не снимали очки, не запрещали проводить трансферы или другие санкции. Самое главное для нас — выйти из этого пике. Если удастся при этом остаться в Премьер-лиге — это было бы вообще здорово, — сказал Кварцяный.
 
Напомним, ранее капитан «Стали» Максим Каленчук прокомментировал появившуюся информацию возможной ликвидации каменского клуба.
 

Источник — ТК Футбол

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