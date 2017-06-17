Феррейра приступил к тренировкам вместе с Шахтером

Полуторачасовая сессия началась с разминки, в которую были добавлены силовые элементы. Затем футболистов разделили на группы: одни отрабатывали прессинг на ограниченном пространстве под руководством Паулу Фонсеки, другие вместе с Нуну Кампушем занимались игровыми упражнениями. В конце дончане устроили двусторонку на трети поля.
К процессу подготовки «оранжево-черных» уже присоединился лучший бомбардир команды сезона – 2016/17 Факундо Феррейра. На завтра у «Шахтера» запланирована одна тренировка.
Источник — ФК Шахтер
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