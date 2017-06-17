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Феррейра приступил к тренировкам вместе с Шахтером

17 июня чемпионы Украины провели тренировку на базе «Святошин»

  • 17.06.2017 14:19
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ФК Шахтер Донецк. Факундо Феррейра
© ФК Шахтер Донецк. Факундо Феррейра
Полуторачасовая сессия началась с разминки, в которую были добавлены силовые элементы. Затем футболистов разделили на группы: одни отрабатывали прессинг на ограниченном пространстве под руководством Паулу Фонсеки, другие вместе с Нуну Кампушем занимались игровыми упражнениями. В конце дончане устроили двусторонку на трети поля. 
 
К процессу подготовки «оранжево-черных» уже присоединился лучший бомбардир команды сезона – 2016/17 Факундо Феррейра. На завтра у «Шахтера» запланирована одна тренировка.
 

Источник — ФК Шахтер

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