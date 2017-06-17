Феррейра приступил к тренировкам вместе с Шахтером

Инфа для тупых:В Днепропетровске гор.воды нет с 1991г, как и в некоторых др. городах.Люди сами от...

интересно, новозеландцы станцуют хаку перед матчем или нет?

И как же поражает лицемерие людей... Когда Месси уличили за подобным, то просто желчью исходили, ...

Криштиану Роналду: "Спиртюа решили похайпить на ровном месте? Впрочем, ничего нового." ...

Если и уйдёт( в чём я сомневаюсь), то точно причина не в "не уплате налогов", а банальн...

Не платить податки, а потім ще робить з себе жертву і обкидує всіх лайном..... (точно так само, я...