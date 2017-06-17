Заря определилась с планами на межсезонье

В 17 часов футболисты соберутся на базе и начнут втягивающий сбор, который продлится до 26-го июня включительно. На первом втягивающем сборе запланирована встреча с ФК «Никополь» - представителем Второй Лиги Украины. Эта игра состоится в Запорожье 25 июня.

27-е число будет выходным, а уже 28-го июня «чёрно-белые» отправятся в Словению, в хорошо знакомый нам город Птуй, где пробудут до 14-го июля.

Стали известны все оппоненты, с которым «Заря» проведёт совместные тренировки на сборах в Словении. Всего запланировано пять таких событий, но не исключено, что может прибавиться ещё один соперник.

Итак, 1-го июля «Заря» встретится с хорватской «Истрой». Завершившийся сезон в высшем дивизионе чемпионата Хорватии наш оппонент завершил в середине турнирной таблицы, остановившись на 6-м месте из 10-ти возможных.

3 июля «чёрно-белые» встретятся с ещё одним представителем хорватского чемпионата. На этот раз им станет бронзовый призёр, команда, которая в прошлом году выбила из Еврокубков «Александрию» - «Хайдук» из города Сплит.

5 июля, возможно, будет проведена ещё одна совместная тренировка. В случае принятия решения, мы сообщим дополнительно.

7 июля, как мы сообщали ранее, мы встретимся с представителем сербской высшей лиги – ФК «Вождовац». Напомним, что с этим соперником «Заря» уже встречалась дважды. На прошлогоднем сборе в Словении луганчане выиграли 2:1 и в этом году в Турции, где снова победили 3:0.

10 июля нам будет противостоять представитель Премьер-лиги России – футбольный клуб «Урал». Прошлый сезон представители города Екатеринбург закончили на 11-й позиции.

И под занавес сбора «Заря» встретится с «Динамо» Тбилиси. Дата – 12-е июля.

14-го июля, напомним, команда вернётся в Украину и 16-го числа проведёт первый календарный поединок, в котором примет «Сталь» из Каменского.