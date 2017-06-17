Верратти не интересует Ювентус

Спортивный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта побеседовал с прессой на предмет трансферных вопросов.

«Доннарумма отказался продлевать контракт с Миланом? Клубам чаще всего трудно справляться с подобными ситуациями. Мы столкнулись с радикальным изменением образа молодого футболиста. Те усилия, которые клубы предпринимают ради развития молодежного сектора, должны быть как-то защищены. Правила нужно изменить.

Готов ли Юве подписать Доннарумму? Понятно, что у нас есть право проверять любую возможность. Когда игрок находится на рынке, Ювентус обязан прощупать почву. В данный момент мы не ведем переговоров с Доннаруммой. Это талантливый голкипер, но надо различать талантливых футболистов и чемпионов.

Можно ли провернуть еще один трансфер по типу Игуаина? Нет, это был необыкновенный переход. Мы останемся на привычном уровне, даже если вокруг нас люди будут сходить с ума и тратить огромные суммы.

Верратти? Этот игрок нас не интересует, если принять во внимание тактические характеристики и сумму, которую за него просит ПСЖ.

Шик? Официальной информации нет, но мы продолжаем следить за развитием событий. В будущем Шик может стать отличным футболистом.

Алекс Сандро? Челси сделал щедрое предложение, но мы ответили отказом. Тем не менее, нельзя быть полностью уверенным, ведь сейчас футболисты сами являются хозяевами своей судьбы.

Дуглас Коста? Мы контактировали с агентом футболиста, но пока Бавария просит за него такую сумму, которая нас не устраивает».