Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Василий САЧКО: «За молодыми игроками – будущее футбола»

Полтавская «Ворскла» одной из первых среди клубов УПЛ приступила к подготовке к новому сезону

  • 17.06.2017 12:28
  • 313 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Василий САЧКО: «За молодыми игроками – будущее футбола»
Главный тренер «Ворсклы» Василий Сачко рассказал о подготовке команды к новому чемпионату.
 
— Василий Викторович, до начала чемпионата — ровно месяц. Хватит времени, чтобы подготовиться к сезону?
— Вполне. Неделю мы поработаем в Полтаве — у нас на базе для этого есть все условия. Сыграем контрольный матч с ФК Полтава в рамках 10-летия наших земляков, а 25 июня отправимся в Словению, в то место, где мы проводим сборы вот уже пятый год. Там у нас запланированы четыре спарринга с хорватскими, румынскими и словенскими коллективами.
 
— Новичков будет много?
— Не думаю. Мы уже подписали контракт с нападающим Шахтера Владиславом Кулачем, посмотрим еще нескольких ребят. Приоритетные позиции — фланговый полузащитник и форвард.
 
— Вместо вернувшихся в Динамо Сергея Мякушко и Дмитрия Хлебаса?
— Я бы так не ставил вопрос. Повышение конкуренции среди представителей этих амплуа было для нас актуальным и раньше.
 
— У Мякушко и Хлебаса есть шансы закрепиться в столичной команде?
— Мы будем этому только рады. Новый наставник киевлян Александр Хацкевич хорошо знаком с возможностями этих исполнителей. Теперь все зависит от них. В Динамо сейчас доверяют молодым отечественным игрокам, за ними — будущее нашего футбола.  
 
— Перспективы попасть в сборную у них есть?
— Конечно. Все мы видим, как доверяет молодежи новый тренерский штаб национальной команды, и постоянно об этом говорим своим ребятам. Неважно, откуда ты — из Киева или из Полтавы. Работай, играй, доказывай — и на тебя обязательно обратят внимание. Я лично наберу Андрея Шевченко и порекомендую ему тех, кто этого будет достоин.
 
— Ворскла и дальше будет держать курс на омоложение состава?
— Постараемся выдержать баланс между опытом и молодостью. В прошлом сезоне у нас дебютировало в основе немало воспитанников клуба. Ждем стабильности от них и прогресса — от других ребят.  
 
— Последняя игра сборной вам понравилась?
— Мне понравился результат. Считаю, на данном этапе это было самое важное. В конце сезона ряд наших сборников по разным причинам выпал из игрового цикла, а легионеры практически не выступали за свои клубы. По всей видимости, команда была немного разбалансирована, поэтому главной задачей было проявить характер и волю к победе. Вот это как раз удалось. Осенью будет совсем другая игра.
 

Источник — zbirna.com

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.