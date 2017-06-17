Василий САЧКО: «За молодыми игроками – будущее футбола»

Главный тренер «Ворсклы» Василий Сачко рассказал о подготовке команды к новому чемпионату.

— Василий Викторович, до начала чемпионата — ровно месяц. Хватит времени, чтобы подготовиться к сезону?

— Вполне. Неделю мы поработаем в Полтаве — у нас на базе для этого есть все условия. Сыграем контрольный матч с ФК Полтава в рамках 10-летия наших земляков, а 25 июня отправимся в Словению, в то место, где мы проводим сборы вот уже пятый год. Там у нас запланированы четыре спарринга с хорватскими, румынскими и словенскими коллективами.

— Новичков будет много?

— Не думаю. Мы уже подписали контракт с нападающим Шахтера Владиславом Кулачем, посмотрим еще нескольких ребят. Приоритетные позиции — фланговый полузащитник и форвард.

— Вместо вернувшихся в Динамо Сергея Мякушко и Дмитрия Хлебаса?

— Я бы так не ставил вопрос. Повышение конкуренции среди представителей этих амплуа было для нас актуальным и раньше.

— У Мякушко и Хлебаса есть шансы закрепиться в столичной команде?

— Мы будем этому только рады. Новый наставник киевлян Александр Хацкевич хорошо знаком с возможностями этих исполнителей. Теперь все зависит от них. В Динамо сейчас доверяют молодым отечественным игрокам, за ними — будущее нашего футбола.

— Перспективы попасть в сборную у них есть?

— Конечно. Все мы видим, как доверяет молодежи новый тренерский штаб национальной команды, и постоянно об этом говорим своим ребятам. Неважно, откуда ты — из Киева или из Полтавы. Работай, играй, доказывай — и на тебя обязательно обратят внимание. Я лично наберу Андрея Шевченко и порекомендую ему тех, кто этого будет достоин.

— Ворскла и дальше будет держать курс на омоложение состава?

— Постараемся выдержать баланс между опытом и молодостью. В прошлом сезоне у нас дебютировало в основе немало воспитанников клуба. Ждем стабильности от них и прогресса — от других ребят.

— Последняя игра сборной вам понравилась?

— Мне понравился результат. Считаю, на данном этапе это было самое важное. В конце сезона ряд наших сборников по разным причинам выпал из игрового цикла, а легионеры практически не выступали за свои клубы. По всей видимости, команда была немного разбалансирована, поэтому главной задачей было проявить характер и волю к победе. Вот это как раз удалось. Осенью будет совсем другая игра.