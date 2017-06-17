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Ротань подпишет со Славией контракт на 1,5 года

Капитан «Днепра» отправляется в Чехию для подписания контракта со «Славией»

  • 17.06.2017 12:01
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fcdnipro.ua. Руслан Ротань
© fcdnipro.ua. Руслан Ротань
Капитан сборной Украины Руслан Ротань в воскресенье, 18 июня, вылетает в Чехию, где может подписать контракт с чемпионом страны — пражской «Славией». Об этом сообщил авторитетный футбольный менеджер Вячеслав Заховайло, который участвует в трансфере полузащитника «Днепра».
 
«Команда выходит из отпуска в понедельник, — сказал он. — Ротаню необходимо будет пройти углубленный медицинский тест, и после этого будет подписан контракт сроком на полтора года».
 
Несмотря на свои 35 лет, Руслан Ротань находится в отличной физической форме, поэтому можно не сомневаться, что все нормативы он сдаст без проблем. В таком случае у полузащитника появится возможность сыграть в Лиге чемпионов. Славия начинает выступление в этом турнире с третьего квалификационного раунда.
 

Источник — zbirna.com

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