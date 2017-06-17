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Хлёбас и Мякушко возвращаются в Динамо

Александр Хацкевич рассчитывает на молодых исполнителей

  • 17.06.2017 11:29
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ФК Карпаты. Сергей Мякушко
© ФК Карпаты. Сергей Мякушко
Двое игроков «Динамо», которые в прошлом сезоне выступали на правах аренды в полтавской «Ворскле» — полузащитник Сергей Мякушко и нападающий Дмитрий Хлёбас — возвращаются в расположение столичного клуба и в составе его первой команды начнут подготовку к новому сезону.
 
«Ворскла» изъявляла желание продлить аренду обоих исполнителей, но получила от «Динамо» отказ, поскольку новый главный тренер киевлян Александр Хацкевич рассчитывает как на Мякушко, так и на Хльобаса в качестве игроков первой команды. Оба эти футболиста поедут вместе с «Динамо» на летний межсезонный сбор.
 

Источник — Динамо Киев от Шурика

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