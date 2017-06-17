Хлёбас и Мякушко возвращаются в Динамо

Двое игроков «Динамо», которые в прошлом сезоне выступали на правах аренды в полтавской «Ворскле» — полузащитник Сергей Мякушко и нападающий Дмитрий Хлёбас — возвращаются в расположение столичного клуба и в составе его первой команды начнут подготовку к новому сезону.
«Ворскла» изъявляла желание продлить аренду обоих исполнителей, но получила от «Динамо» отказ, поскольку новый главный тренер киевлян Александр Хацкевич рассчитывает как на Мякушко, так и на Хльобаса в качестве игроков первой команды. Оба эти футболиста поедут вместе с «Динамо» на летний межсезонный сбор.
Источник — Динамо Киев от Шурика
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