Хлёбас и Мякушко возвращаются в Динамо

Ребята давайте в Мариуполь, это же Донецкая область, и играть там можно безопасно. Чего же вы не...

К тебя что в детстве обижал одноклассник болеющий за ДК, или просто в школу киевлян не взяли ? :-...

---А с этим наверное они сами разберется.А вот власть города Львова уважает свой город и Украину?...

---Ну теперь конечно прикладут все усилия,что бы в Мариуполе не было матчей.---Ну теперь и в прав...

А чого шахтьор сцить жити і грати в маріуполі?! Чого до хунти в Киів втекли?! Неуважає шахтар дон...

Извечная еврейская дилемма - ЕХАТЬ или НЕ ЕХАТЬ ??!