11 друзей Павелко

16 июня на своем юбилейном ХХ Конгрессе Федерация футбола страны получила нового-старого президента. Значительно обновился и состав соратников Павелко, среди которых не нашлось места для Владимира Лашкула и Олега Шкребы. Среди новоиспеченных помощников у него теперь как аксакалы, вроде Бандурко и Кочетова, так и совсем неожиданные люди, типа главного антикоррупционного прокурора Холодницкого. Правда, на официальном сайте Федерации представление новых высокопоставленных футбольных функционеров ограничивается фото и датой рождения.

Итак, знакомимся!

Первые вице-президенты

Бандурко Александр Иванович

Родился 13 февраля 1947 года в г. Антрацит (Луганская область).

Верный соратник и старинный друг почетного президента ФФУ Григория Суркиса, опытный аппаратчик. Символично, что по образованию патриарх чиновничьих футбольных дел — учитель физкультуры и офицер милиции. Схожие профессии, не правда ли? По крайней мере, и там и там необходимо умение «строить» подопечных.

Начинал свою трудовую деятельность проходчиком на шахте, трудился на комсомольской работе и в физкультурно-спортивных организациях. Потом был первопроходчиком, когда создавалась Профессиональная футбольная лига страны, с 1996 г. по 2000 г. работал генеральным директором ПФЛ.

В 2000 г. ушел в ФФУ, был избран ее первым вице-президентом. В 2015-ом был переизбран на эту должность, как и вчера. Член исполкома и Президиума Федерации.

Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины и одновременно полковник внутренних дел в отставке. Награжден орденом «За заслуги» III степени.

Костюченко Вадим Константинович

Родился 29 августа 1971 г. в Киеве.

Тоже личность в отечественном футболе известная, хотя он все время пытался совмещать любовь к нему с карьерой то ли чиновника, то ли политика. В конце 90-х проникся идеями партии СДПУ (о), был помощником депутата Григория Суркиса. С 1999-го по 2003-й год работал в ФК «Динамо» заместителем руководителя службы корпоративных программ и связей с общественностью. Впрочем, именно динамовские ультрас в свое время выступили с резким заявлением против деятельности Вадима Костюченко по объединению фанатов из различных движений.

Позже перепрофилировался и стал советником председателя Госкомспорта, а затем и первым замминистра по делам семьи, детей и молодежи. Пока президентом страны был Виктор Ющенко, Костюченко на пять лет вернулся в «Динамо», отработал вице-президентом. При нашествии регионалов сменил амплуа: был назначен первым замом главы Деснянской РГА, параллельно следующие пять лет неизменно находился в правлении Федерации футбола Киева. В 2013 г. перебрался с Троещины непосредственно в КГГА, где занимал должность начальника управления семьи, молодежи и спорта.

В марте 2015 г. был избран на должность первого вице-президента ФФУ. Теперь переизбран. В графе «образование» на сайте ФФУ указано, что один из первых помощников Павелко в 2014 г. окончил Национальную академию государственного управления при Президенте Украины (магистр управления общественным развитием).

Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины, и дважды, в отличие от Бандурко, орденоносец («За заслуги» II и III степени).

Холодницкий Назар Иванович

Родился 31 января 1985 г. во Львове.

Учитывая истории с договорняками в нашем футболе, это пополненеи команды Павелко кажется логичным. Ведь, как известно, у него есть основное место работы: 32-летний Назар Иванович — заместитель генпрокурора страны, а с недавних пор еще и руководит Специализированной антикоррупционной прокуратурой.

Андрей Павелко уточнил, что, понимая занятость своего новоиспеченного заместителя, будет встречаться с ним «в свободное время, по вечерам или на выходные». Учитывая масштабы коррумпированности в нашей стране во всех сферах, таких свободных минуток у Холодницкого в принципе быть не может… Хотя карающий меч (не мяч) правосудия нашему футболу не помешал бы. Не станет ли Холодницкий просто «свадебным генералом» в ФФУ — время покажет.

Добавим, что Холодницкий с отличием окончил Львовский национальный университет им. Франко, получил квалификацию магистра права. В 2006 г. начал трудится в органах прокуратуры Киевской области, был старшим прокурором прокуратуры Киево-Святошинского района. Старший советник юстиции, кандидат юридических наук. С декабря 2014 г. -- первый зампрокурора Автономной Республики Крым.

За 2014-й год Холодницкий задекларировал 145 тыс. 558 грн., указал два земельных участка в 10 и 12 соток, а также автомобиль Mitsubishi Outlander, 2007 года выпуска. К чему эта информация, читайте ниже. И сравнивайте.

Вице-президенты

Герега Александр Владимирович

Родился 27 июня 1967 г. в городе Городок Хмельницкой области.

Совладелец сети строительно-хозяйственных супермаркетов «Епицентр» и «Новая линия». Напомним, что ранее торговая марка «Епицентр» ранее являлась титульным спонсором чемпионата Украины по футболу. Так, собственно, Герега и попал в футбольное окружение. Кроме того, Герега с 2013-го года является президентом Федерации тяжелой атлетики Украины. В Хмельницкой области создал сеть спортивных клубов «Епицентр», а также спорткомплексов – в Городке, откуда он родом, Хмельницком, Каменце-Подольском и селе Плужном.

Был депутатом Верховной Рады от Партии регионов. В феврале 2014-го года вышел с фракции Партии регионов. Перед этим – в январе 2014-го голосовал за диктаторские законы в Верховной Раде.

Кочетов Игорь Михайлович

Родился 2 мая 1959 г. в Киеве.

Как и Костюченко, переизбран на эту должность, которую тоже занимает с 2015 г. Учитывая, что еще со времен Союза и до 2013 г. он дослужился в структурах госбезопасности до звания генерал-майора, и является почетным работником СБУ, понимаешь всю глубину проблем нашего футбола.

Ведь, возглавляя Комитет ФФУ по вопросам этики и честной игры, Кочетов войну с договорняками проиграл. Иначе шеф не назначил бы на его место чужеземного специалиста Баранку. Который, впрочем, кроме громогласных наездов на «Олимпик» и на молодежные чемпионаты, пока ничем особым себя не проявил.

Добавим, что начиная с 2006 г. Игорь Михайлович возглавляет городскую Федерацию футбола Киева. На четырех Олимпиадах был замом Шефа миссии по вопросам безопасности.

Куницын Сергей Владимирович

Родился 27 июля 1960 года в Туркменистане.

В футбол нынешний однопартиец Андрея Павелко и опытный фунционер пришел в 2003-м году, возглавив федерацию футбола Крыма. Занимал пост генерального директора «Таврии», а в 2012-м стал президентом симферопольского клуба. Во время президенства Куницына для «Таврии» было закрито два трансферных окна, после чего клуб существенно сдал позиции.

Куницын - депутат Верховной Рады первого (1990-94), седьмого (2012-14) и восьмого (2014 – н.в.) созывов. Кроме того, был депутатом третьего (1998-2002), четвертого (2002-2006), пятого (2006-2010) и шестого (2010-12) созывов Верховного Совета Крыма.

Был советником президентов Украины – Кучмы и Ющенко. С 2014-го года является внештатным советником Петра Порошенко. Вице-президентом федерации футбола стал в 2014-м году, после того, как федерацию возглавил Андрей Павелко. Является президентом федерации футбола Крыма и одним из инициаторов возрождения «Таврии», которая недавно получила профессиональный статус.

Елисеев Константин Петрович

Родился 14 сентября 1970 года в городе Красноармейск.

В федерации футбола Елисеев который является заместителем главы президента Украины, судя по всему, по «квоте президента». Ранее отношения к спорту не имел. В 1992-м году закончил университет имени Тараса Шевченко по специальности «референт-переводчик французского языка». Работал в МИД Украины, с 2007-го года имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.

Во время президентства Януковича был представителем Украины при Европейском союзе, после Евромайдана сохранил свой пост, а с июля 2015-го назначен заместитем главы Администрации президента Украины.

Ефимов Максим Викторович

Родился 1 ноября 1974 г. в Петропавловске (Казахстан).

Один из представителей «чисто бизнеса» в составе команды вице-президентов. Но одновременно и нардеп, избран в 2014 г. по мажоритарному округу Краматорска. В чей горсовет в 2007-м попал депутатом по спискам Партии регионов. Правда, три года назад из нее вышел. В Верховной Раде состоит в «Блок Петра Порошенко».

Кроме двух Донецких университетов окончил Бернский ВУЗ в Швейцарии. Карьеру сделал головокружительную, с 22-х лет должности ниже гендиректора не занимал. При этом был директором Краматорской школы воздухоплавания (?!). Акционер внушительного списка предприятий.

Пару лет назад общественность громко негодовала по поводу того, что Максим Ефимов вел бизнес в оккупированном Крыму. По информации Национального бюро расследований Украины, он являлся соучредителем предприятия ООО «Домкрымстрой».



В прошлом году бизнесмен-депутат еще раз взбудоражил общественность, теперь уже своей налоговой декларацией. «Домкрымстроя» там уже не было, зато другие цифры не укладываются в систему координат рядового украинского гражданина. Помимо многочисленных домов (два возле Краматорска, в Донецке, Новых Петровцах под Киевом), квартир (в Киеве и Нью-Йорке), машин (два «Лексуса», пара «Мерседесов») и земельных участков (в количестве 24 штук), супруги Ефимовы сохраняли 5 миллионов долларов наличными. Коллекции элитных шуб, швейцарских часов и гидроцикл в сравнении с вышеназванным выглядят мелочами.

Мацола Андрей Николаевич

Родился 4 августа 1977 года во Львове.

Серьезное усиление команды Павелко. Крупный предприниматель, меценат, основатель и совладелец «Першої приватної броварні» — одной из крупнейших пивоваренных компаний в Украине. С 2012-го года «Перша приватня броварня» является официальным спонсором федерации биатлона Украины, а я января 2017 – официальным спонсором федерации футбола Украины.

По инициативе Мацолы был создано фан-движение «Вірні збірній», благодаря которому сборная Украины в выездных отборочных матчах ЧМ-2018 в Хорватии и Финляндии имела ощутимую поддержку болельщиков.

Собуцкий Олег Михайлович

Родился 24 января 1972 г.

Это кадровое решение выглядит абсолютно логичным. В последнее время его имя на слуху, в отличие от других вице-президентов ФФУ именно в связи с футболом. Нет, Собуцкий тоже серьезный бизнесмен – один из двух президентов (одновременно и директор) ООО «Агробизнес». Предприятие, расположенное в Хмельницкой области, специализируется на хлебо-булочной продукции и является главным спонсором одноименного любительского клуба, где Собуцкий вместе с тем же партнером по бизнесу тоже президентствуют. К слову, через два дня желающие могут лицезреть команду «Агробизнес» из Волочиска на поле НСК «Олимпийский» — в финале чемпионата страны среди аматоров она сойдется с харьковским «Металлистом 1925».



Но чаще всего имя футбольного мецената упоминается, как только речь заходит о ветеранской сборной Украины. Помните недавнюю ее встречу с командой Израиля в Умани? На футболках наших во всю грудь красовалось название фирмы Собуцкого. Организовывал куратор ветеранской сборной и другие ее матчи. Напомним, в апреле этого года он был избран президентом Ассоциации ветеранов футбола Украины.

К слову, предприниматель оказывает не только финансовую помощь командам, но сам выходит на поле. К примеру, именно он забил третий мяч в ворота Венгрии в недавнем поединке, посвященном 25-летию первого официального матча сборной Украины. Бегает он и за «Агробизнес». Иногда складывается впечатление ,что футболу он отдает больше времени, чем своему бизнесу.

Почетный Юрий Константинович

Пожалуй, самый загадочный вице-президент федерации футбола Украины. Ведомостей о нем в открытых источниках не так много. Был помощником народного депутата из Закарпатья Валерия Лунченко. С футболом связан тем, что на данный момент возглавляет фонд «Развитие футбола», а также проводит детские соревнования «Фестиваль чемпионов».