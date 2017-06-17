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Реал включит Наваса в сделку по Доннарумме

Кейлор Навас может перебраться в «Милан» на место Джанлуиджи Доннаруммы

  • 17.06.2017 10:59
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Реал включит Наваса в сделку по Доннарумме
«Милан» собирается включить голкипера «Реала» Кейлора Наваса в сделку о переходе Джанлуиджи Доннарумы. Напомним, молодым голкипером активно интересуется «королевский клуб».
 
Ранее голкипер миланского клуба отказался подписывать новый контракт, срок действующего соглашения с «россонери» истекает летом 2018 года. «Милан» оценивает Доннаруму в 30 млн евро.
 

Источник — Sport.ua

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