Реал включит Наваса в сделку по Доннарумме

«Милан» собирается включить голкипера «Реала» Кейлора Наваса в сделку о переходе Джанлуиджи Доннарумы. Напомним, молодым голкипером активно интересуется «королевский клуб».
Ранее голкипер миланского клуба отказался подписывать новый контракт, срок действующего соглашения с «россонери» истекает летом 2018 года. «Милан» оценивает Доннаруму в 30 млн евро.
Источник — Sport.ua
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