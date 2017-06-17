ПАЛКИН: «Не будем верить, что вернемся - то это все никому не нужно»

16 июня впервые состоялась торжественная церемония награждения работников клуба золотыми медалями в честь юбилейного, десятого чемпионства ФК «Шахтер».

В мероприятии приняли участие генеральный директор «горняков» Сергей Палкин, главный тренер Паулу Фонсека и капитан Дарио Срна. Оригинальные золотые медали Премьер-лиги сезона – 2016/17 получили около 150 сотрудников «Шахтера» из Харькова и Киева. Также награждались работники донецкого филиала Академии клуба.

Сергей Палкин, генеральный директор ФК «Шахтер»:

– Хочу поприветствовать всех присутствующих, особенно наших коллег из Донецка. Спасибо, что нашли силы добраться до Киева. Если бы мне кто-то сказал, что мы впервые за последних три года встретимся здесь, никогда бы не поверил. К сожалению, жизнь распорядилась иначе, разбросала нас по стране: одни находятся в Донецке, другие – в Харькове, третьи – в Киеве. Хочу сказать, что те успехи, которых мы добиваемся, они – уникальные. В истории Украины, и особенно в европейской футбольной истории, запомнится этот момент, что мы сегодня с вами переживаем. Сейчас мы собрались по случаю десятого чемпионства. Но я бы хотел поздравить вас со всеми чемпионствами, потому что многие проработали в клубе пять, десять, пятнадцать лет. Вы проживали эти победы раз за разом. В футболе мелочей не бывает. Ваш вклад, он очень важен. Если мы не будем верить, что вернемся в Донецк, то это все никому не нужно. Только вера в то, что мы вернемся, помогает нам поддерживать клуб и добиваться результатов. Хочу еще раз поблагодарить каждого из вас. Спасибо!

Паулу Фонсека, главный тренер ФК «Шахтер»:

– Честно сказать, не думал, что семья «Шахтера» настолько велика. Иногда мы остаемся видимой частью клуба. Ни в коем случае нельзя забывать, что за нашими успехами кроется огромный труд всех сотрудников. Вы помогаете нам добиваться высоких результатов. Очень рад видеть вас всех сегодня, мы должны были собраться в один день. Все мы – часть такого великого клуба, как «Шахтер», вы являетесь важнейшей его составляющей. Прекрасно понимаем, какая тяжелая работа возложена на вас. Хочу поблагодарить за все, что вы делаете. Спасибо вам большое!

Дарио Срна, капитан ФК «Шахтер»:

– К сожалению, Паулу Фонсека не мог видеть всю большую семью «Шахтера». Надеюсь, он познакомится с ней в Донецке. Очень приятно сегодня всех вас видеть. Некоторых я встречал три года назад. Говорят, что футболисты – герои, а я считаю, что именно вы – герои. Мы без вас не можем, как и вы без нас. Это любовь обоюдная. Трофеи, завоеванные «горняками» в этом сезоне, посвящаем вам и всем болельщикам «Шахтера». Я общаюсь со многими друзьями из Донецка, мы всегда чувствуем вашу поддержку. Рад видеть вас всех!