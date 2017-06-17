Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Вадим ШАБЛИЙ: «Травмы не позволили Михайличенко закрепиться в команде»

Футбольный агент - о продлении контракта «Динамо» с Богданом Михайличенко

  • 17.06.2017 10:09
  • 121 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Вадим ШАБЛИЙ: «Травмы не позволили Михайличенко закрепиться в команде»
Молодой полузащитник киевского «Динамо» Богдан Михайличенко продлил контракт с клубом. Новое соглашение прокомментировал агент футболиста, Вадим Шаблий.
 
— Богдан Михайличенко продлил контракт с киевским «Динамо», - пишет Шаблий на своей странице в одной из социальных сетей. - Богдан — один из самых талантливых воспитанников динамовского клуба. Ряд травм пока не позволил ему закрепиться в первой команде, но огромный потенциал Богдана очевиден! Михайличенко имеет все качества современного флангового защитника, который не только надежно защищается, но и остро подключается к атаке — быстрый, техничный, с отличным дриблингом, умеющий принимать нестандартные решения при атакующих действиях. Желаю Богдану Михайличенко как можно скорее стать стабильным игроком первой команды «Динамо» Киев».

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.