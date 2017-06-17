Вадим ШАБЛИЙ: «Травмы не позволили Михайличенко закрепиться в команде»

Молодой полузащитник киевского «Динамо» Богдан Михайличенко продлил контракт с клубом. Новое соглашение прокомментировал агент футболиста, Вадим Шаблий.

— Богдан Михайличенко продлил контракт с киевским «Динамо», - пишет Шаблий на своей странице в одной из социальных сетей. - Богдан — один из самых талантливых воспитанников динамовского клуба. Ряд травм пока не позволил ему закрепиться в первой команде, но огромный потенциал Богдана очевиден! Михайличенко имеет все качества современного флангового защитника, который не только надежно защищается, но и остро подключается к атаке — быстрый, техничный, с отличным дриблингом, умеющий принимать нестандартные решения при атакующих действиях. Желаю Богдану Михайличенко как можно скорее стать стабильным игроком первой команды «Динамо» Киев».