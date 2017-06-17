Андрей АННЕНКОВ: «Надеемся, следующие матчи будут легче»

Старший тренер «Динамо» U-16 прокомментировал стартовый матч своих подопечных в финальном турнире ДЮФЛУ сезона 2016/2017, в котором «Динамо» добыло победу над командой ОК им. Поддубного.

- Игра нашей команде не удалась. Особенно в первом тайме, ребята сами знают, что они не выполнили установку на игру. Во втором тайме сыграли уже примерно так, как должны были играть с первых минут, немного прибавили, в первую очередь, в быстроте принятия решений. На футбольном поле была уже другая картинка. А в первом тайме ходили пешком, себя показывали. Не было никаких командных действий, а только лишь индивидуальные.

Также хочу отметить соперников, они грамотно оборонялись. Нам было тяжело что-то создать при такой насыщенной обороне. Самое главное – с такой низкой скоростью перемещения на футбольном поле вскрыть такую грамотную оборону очень тяжело.

- Ожидали, что соперник окажет настолько серьезное сопротивление?

- Конечно, мы очень хорошо друг друга знаем, ведь часто играем между собой. Мы знали, как будет действовать соперник. Именно с такими соперниками матчи даются тяжело – когда и они нашу игру хорошо знают, и мы их.

- Красавцы-голы стали результатами блестящих индивидуальных действий?

- Да, в эпизоде с первым голом Шулянский очень здорово сыграл в штрафной площадке. Первым касанием принял мяч, вторым пробил – индивидуально сыграл очень сильно. Если бы он чуть-чуть затянул с ударом, его успели бы заблокировать. Гол соперников – исполнение штрафного удара на высоком уровне. Максим Завгородний тоже хорошо исполнил удар, пробил не на силу, а на точность. Хотя много передерживал мяч, были моменты, когда он должен был быстрее с ним расставаться, играть на партнеров, которые находились на более выгодных позициях. Тем не менее, он выручил команду, забил победный мяч.

- Во втором тайме ваша команда закрыла соперника на его половине поля?

- Да, повторюсь, это стало следствием того что мы стали чуть быстрее действовать, принимать решения. Соответственно, соперникам стало тяжелее обороняться и выходить в контратаки. Наши игроки выполнили установку, которая перед ними стояла с первых минут – при потере мяча сразу накрывать соперников и быстрый контроль при подготовке своих атакующих действий. В первом тайме наши игроки действовали медленно, при потерях сразу останавливались, никто не накрывал, поэтому давали проводить оппонентам опасные контратаки.

- Этот матч стал для ваших подопечных легкой встряской, дальше будет легче или сложнее?

- Надеемся, что последующие матчи будут даваться нам легче, со стороны наших ребят не повторится такого отношения к игре. Сейчас поговорим с ними уже в спокойной обстановке, проанализируем ошибки.