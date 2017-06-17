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В ЮАР игрок забил с центра, пытаясь соблюсти правила fair play

Голкипер не смог остановить мяч, посланный в сторону его в ворот в рамках fair play

  • 17.06.2017 09:43
  • 388 просмотров
  • 2 комментария
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В матче чемпионата ЮАР между командами «Стелленбош» и «Блэк Леопардс» игрок команды-хозяев пытался отдать мяч сопернику в рамках fair play, однако перестарался и забил гол в ворота гостей.
 
Более того, после этого хозяева не стали открывать пути к своим воротам и не позволили сопернику забить ответный гол. Однако «Блэк Леопардс» все же смогли забить третий гол в матче, добыв победу с общим счетом 3:1.


 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    RomarioUA
    online
      RomarioUA, 17.06.2017 10:00
    +1
    А чего тут открывать доступ к воротам?
    Чел нормально отдал. Воротам пусть спасибо скажут
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    RomarioUA
    online
      RomarioUA, 17.06.2017 10:06
    0
    *воротарю
    Сорри, т9
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