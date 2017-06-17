В матче чемпионата ЮАР между командами «Стелленбош» и «Блэк Леопардс» игрок команды-хозяев пытался отдать мяч сопернику в рамках fair play, однако перестарался и забил гол в ворота гостей.

Более того, после этого хозяева не стали открывать пути к своим воротам и не позволили сопернику забить ответный гол. Однако «Блэк Леопардс» все же смогли забить третий гол в матче, добыв победу с общим счетом 3:1.





