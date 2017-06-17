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Григорій СУРКІС: «ФФУ повинна зробити оцінку ризиків ігор у Маріуполі»

Віце-президент УЄФА акцентував увагу на «маріупольському питанні» у своєму виступі на конгресі ФФУ

  • 17.06.2017 09:33
  • 357 просмотров
  • 6 комментария
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ffu.org.ua
© ffu.org.ua
Віце-президент УЄФА Григорія Суркіса виступив на конгресі ФФУ і закликав зробити оцінку ризиків футбольних ігор у Маріуполі.
 
«Мова йде про так зване «маріупольське питання», котре з подачі ФФУ стало резонансним у вітчизняних ЗМІ. Чому я вирішив порушити цю тему сьогодні — перед головним футбольним активом України та повноважними представниками керівних міжнародних організацій?
 
Тому що поки ми бачили багато емоцій, багато інформаційних маніпуляцій, навіть дещицю інфантилізму з боку певних офіційних осіб. Але при цьому — занадто мало кваліфікованої експертизи.
 
У чому взагалі суть питання? Лише в одному — чи безпечно проводити матчі Прем’єр-ліги в чудовому українському місті Маріуполі, чи ризики — зокрема для певних клубів — занадто високі, щоб гарантувати належну організацію цих зустрічей?
 
Можна сформулювати питання більш конкретно. Чи ФФУ, УПЛ та клуб-господар, зважаючи на специфіку умов у місті Маріуполь, у змозі в повній мірі виконати всі відповідні вимоги Регламенту Прем’єр-ліги та Регламенту інфраструктури стадіонів та заходів безпеки проведення змагань з футболу ФФУ?
 
Саме ці питання зараз ставлять клуби та інші члени української футбольної спільноти. Але чи отримують вони відповідь? Або хоча б мінімально аргументовані — підкреслюю, аргументовані, а не емоційні — пояснення від сторін, що несуть відповідальність за організацію безпеки та змагань в цілому? Ні і ще раз — ні!
 
Замість цього вони були втягнуті у дискусії про те, хто справжній патріот, а хто фальшивий; хто боїться терористів, а хто — ні; хто більше поважає і цінує українську армію та її подвиг, а хто менше...
 
Невже саме це потрібно нашому і так роз’єднаному, зануреному в фінансову та соціальну кризу футболу? Я твердо переконаний, що — не це. І не маю сумнівів, що і ви всі теж це прекрасно розумієте.
 
Повторюю: є регламент, є чіткі вимоги до організації футбольних матчів Прем’єр-ліги — не першої ліги, не турніру дублерів, не Кубку України — а конкретно вищого дивізіону чемпіонату України. І вони повинні бути безумовно виконані!
 
А ще має бути твереза, кваліфікована оцінка об’єктивних ризиків. Зумовлена не політичною чи ще якоюсь доцільністю, а розумінням того, наскільки важливим є питання безпеки, в тому числі для міжнародних організацій на кшталт УЄФА і ФІФА.
 
Дивіться: всі клуби в рамках єврокубків їздять грати в Росію, а от українські — ні. Ось це і є наслідок реальної оцінки ризиків з боку УЄФА.
 
Тепер протилежний приклад. Після терористичного акту в Дортмунді постало питання про відміну матчу «Борусії» та «Монако». І знаєте, УЄФА не звертався до «Борусії», мовляв, та ви не бійтесь, їдьте... А щоб вам спокійніше було, то до вас в автобус президент УЄФА Александр Чеферін сяде...
 
Ні, замість цього УЄФА максимально оперативно провів колосальну роботу з оцінки подальших ризиків та спроможності виконання всіх необхідних заходів безпеки на стадіоні. І лише пересвідчившись, що учасникам матчу нічого більше не загрожує, УЄФА дав дозвіл на проведення гри.
 
Та не треба далеко ходити за прикладами. У нас власних вистачає. Згадайте, скільки разів за останні роки міжнародні матчі в Україні були в зоні особливої уваги УЄФА саме в контексті безпеки? Ви ж добре пам’ятаєте, як УЄФА забороняв грати в Харкові, Дніпрі, Одесі. Чи як УЄФА переніс домашній матч київського «Динамо» проти «Валенсії» в 2014 році на нейтральне поле...
 
Логіка — проста. Де безпечно — там граємо. Де ризики занадто високі, де є серйозні неконтрольовані фактори — там не граємо.
 
Повірте, як колишній керівник Комітету УЄФА з питань стадіонів та безпеки змагань я знаю, про що кажу. Я головував на багатьох зустрічах, нарадах та інших заходах в цій сфері, в тому числі й на масштабних міжнародних конференціях. І всюди я чув єдину думку: безпека — це пріоритет номер один!
 
Хочу наголосити: мої слова — не є оцінкою того, чи можна грати в Маріуполі чи ні. А конкретніше — чи безпечно там грати клубам УПЛ. Мої слова — це чергова засторога: не можна замість вирішення такого відповідального питання влаштовувати навколо нього популістські піар-акції.
 
Особливо тепер, коли до України протягом наступного сезону буде прикута величезна увага з боку УЄФА та всієї світової футбольної спільноти завдяки проведенню в Києві фіналу Ліги чемпіонів.
 
І будь-які можливі промахи ФФУ, УПЛ та правоохоронців в організації безпеки матчів лише будуть збурювати зайві розмови про спроможність нашої країни прийняти головний матч європейського сезону, а також можуть відвадити частину вболівальників, що хотіли б приїхати на фінал до Києва, та болюче вдарити по іміджу всього українського футболу», — зазначив Суркіс.

Источник — Footclub

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  • 71.67% (129)
    1. Да, конечно! Команды Первой лиги же там играли.
  • 28.33% (51)
    2. Нет, это опасно. Рядом линия фронта.
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Комментарии
    nordik1980
      nordik1980, 17.06.2017 09:36
    0
    яу цікаво слухати ублюдків-жидів, які розкршують у швейцарії і захищають свою голубятню, плюючи на всю державу
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    fcklsg
      fcklsg, 17.06.2017 09:47
    +1
    Тут не треба думати...ЕЛЕМЕНТАРНЕ питання-Чому уєфа чи фіфа не до3волить там матчі? ЧЕРЕЗ ЦЕ КАРПАТИ І ДИНАМО ТАМ НЕ ХОЧУТЬ ГРАТИ!!! А тут враз ПІАРяться на цій темі всі кому не лєнь!!!
    Ссылка
    fcklsg
      fcklsg, 17.06.2017 09:47
    +1
    Тут не треба думати...ЕЛЕМЕНТАРНЕ питання-Чому уєфа чи фіфа не до3волить там матчі? ЧЕРЕЗ ЦЕ КАРПАТИ І ДИНАМО ТАМ НЕ ХОЧУТЬ ГРАТИ!!! А тут враз ПІАРяться на цій темі всі кому не лєнь!!!
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    WADO 1976
      WADO 1976, 17.06.2017 09:47
    -2
    В Киеве намного опасней играть чем в Мариуполе . "белая шиза" доказывала это сотни раз .Так что Гриша - бай-бай ,ты никто и звут тебя никак , съезди на передовую ,и расскажи это пацанам защищающим Мариуполь ! Думаю они найдут слова чтоб выразить тебе свое "недоумение" ! Тварь безмозглая ,гореть тебе в аду !
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    iurii_bagrov
      iurii_bagrov, 17.06.2017 09:49
    0
    Господин Суркис, проведите весь чемпионат у себя в Киеве и не морочьте голову всем любителям футбола Украины! Или снимите с чемпионата своим подковерным решением неугодные Вам клубы.
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    jekavayp
      jekavayp, 17.06.2017 09:52
    +1
    WADO 1976, 17.06.2017 09:47
    В Киеве намного опасней играть чем в Мариуполе . "белая шиза" доказывала это сотни раз .Так что Гриша - бай-бай ,ты никто и звут тебя никак , съезди на передовую ,и расскажи это пацанам защищающим Мариуполь ! Думаю они найдут слова чтоб выразить тебе свое "недоумение" ! Тварь безмозглая ,гореть тебе в аду !

    WaDo, у тебя что отпуск что ты не трезвеешь?
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