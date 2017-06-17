Криштиану РОНАЛДУ: «Я покидаю «Реал»

Лидер «Реала» Криштиану Роналду твердо намерен покинуть свой клуб: «Я ухожу из Реала. Решение принято. Нет пути назад».
Напомним, что ранее игрок сообщил об этом решении президенту «сливочных» Флорентино Пересу.
Основная причина такого решения — обвинения Роналду в уклонении от уплаты налогов.
Футболист обвиняется в неуплате налогов на сумму € 14,7 млн в период с 2011 по 2014 год. Пресса сообщает, что футболист сделал это посредством общественной организации, которую создал в 2010 году. Роналду обвиняется в неуплате тех денег, которые получал от своих имиджевых прав.
Источник — Marca
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Жаль.
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У кого ещё есть куча бабло на трансфер Роналду?
Глаза открой пошире. Источник Marca
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