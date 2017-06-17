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Криштиану РОНАЛДУ: «Я покидаю «Реал»

Нападающий королевского клуба решительно настроен сменить клубную прописку

  • 17.06.2017 08:54
  • 4779 просмотров
  • 7 комментария
Метки
metro.co.uk
© metro.co.uk
Лидер «Реала» Криштиану Роналду твердо намерен покинуть свой клуб: «Я ухожу из Реала. Решение принято. Нет пути назад».
 
Напомним, что ранее игрок сообщил об этом решении президенту «сливочных» Флорентино Пересу.

Основная причина такого решения — обвинения Роналду в уклонении от уплаты налогов.

Футболист обвиняется в неуплате налогов на сумму € 14,7 млн в период с 2011 по 2014 год. Пресса сообщает, что футболист сделал это посредством общественной организации, которую создал в 2010 году. Роналду обвиняется в неуплате тех денег, которые получал от своих имиджевых прав.

Источник — Marca

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Комментарии
    RomarioUA
    online
      RomarioUA, 17.06.2017 09:01
    0
    Хм...
    Жаль.
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    RomarioUA
    online
      RomarioUA, 17.06.2017 09:05
    +3
    Хотя пора новую страницу истории писать.
    Дать в Реале больше шансов Иско, Асенсио, Хамесу
    Дать шанс ПСЖ пошуметь в ЛЧ
    Либо шанс МЮ на возвращение чемпионства
    Либо...
    У кого ещё есть куча бабло на трансфер Роналду?
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    naboo
      naboo, 17.06.2017 09:17
    -4
    Посколько это спорт.юа, меня крайне напрягает отсутствие первоисточника. Или у ресурса появился свой агент среди высших административных чинов в испанском гранде? Или нет: Рон сам позвонил и это сказал? )))
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    Сергей Цурков
      Сергей Цурков, 17.06.2017 09:22
    +1
    naboo, 17.06.2017 09:17
    Посколько это спорт.юа, меня крайне напрягает отсутствие первоисточника. Или у ресурса появился свой агент среди высших административных чинов в испанском гранде? Или нет: Рон сам позвонил и это сказал? )))

    Глаза открой пошире. Источник Marca
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    nordik1980
      nordik1980, 17.06.2017 09:32
    -8
    клуб "голубая устрица" тебе вже чекає
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    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 17.06.2017 09:58
    0
    Неуплата налогов на сумму € 14,7 посредством общественной организации. Давайте говорить просто создал "КОНВЕРТ", и за это в Испании грозит приговор суда больше чем 24 месяца, а это реальный срок.
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    litand88
      litand88, 17.06.2017 10:05
    0
    Добивається щоб Реал оплатив його заборгованності і штрафи...Очевидно ж...
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