Коноплянка оказался в трансферном списке Милана

Полузащитник сборной Украины и «Шальке-04» Евгений Коноплянка может перейти в «Милан». Украинский футболист входит в трансферный список россонери.
Между сторонами уже состоялись первые контакты, и немцы готовы к переговорам. Впрочем, как сообщалось ранее, немецкий клуб хочет дать игроку шанс проявить себя на тренировочном сборе. Интерес к Евгению также проявляют пражская «Славия» и «Эвертон».
В пошедшем сезоне чемпионата Германии Бунднслиги Коноплянка провёл 17 матчей, забив 1 гол и сделав одну результативную передачу.
Источник — Tuttomercatoweb.com
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