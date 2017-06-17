Коноплянка оказался в трансферном списке Милана

"Отметим, что имя своего первого соперника по третьему квалификационному раунду «Олимпик» уз...

Жаль, что бомжи отказались от него. Позорному газовому политпроекту место в пердиве. Надеюсь этот...

Уже не знают как реабилитировать Кличко. Пятый раунд боя Кличко – Джошуа признан лучшим в текущем...

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А я хочу лишить жителей соседней квартиры права выхода из двери их квартиры к лифту. Ну, примерно...

Наверное в Ольгино у троллей такая тупая методичка - типа если назовешься Кривенко, то все подум...