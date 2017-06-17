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Коноплянка оказался в трансферном списке Милана

Полузащитник Шальке может переехать в Италию

  • 17.06.2017 08:30
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Коноплянка оказался в трансферном списке Милана
Полузащитник сборной Украины и «Шальке-04» Евгений Коноплянка может перейти в «Милан». Украинский футболист входит в трансферный список россонери. 
 
Между сторонами уже состоялись первые контакты, и немцы готовы к переговорам. Впрочем, как сообщалось ранее, немецкий клуб хочет дать игроку шанс проявить себя на тренировочном сборе. Интерес к Евгению также проявляют пражская «Славия» и «Эвертон»
 
В пошедшем сезоне чемпионата Германии Бунднслиги Коноплянка провёл 17 матчей, забив 1 гол и сделав одну результативную передачу.

Источник — Tuttomercatoweb.com

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