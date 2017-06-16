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Ворскла вышла из отпуска

Полтавчане уже провели первую тренировку

  • 16.06.2017 23:11
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ФК Ворскла
© ФК Ворскла

Интенсивным получилось первое тренировочное занятие после летнего отпуска у основного состава «Ворсклы». Команда собралась на загородной базе в Марках, чтобы снова включиться в работу. Следует отметить, что, как для работы после более чем двухнедельной паузы, подопечные Василия Сачко начали довольно интенсивно. Уже на первой тренировке: комплексная разминка, определенная часть которой была с мячами, беговые упражнения и держание мяча в «квадратах». А после занятия - напутственные слова главного тренера команды. Василий Викторович отметил, что у команды серьезные задачи на следующий сезон, и каждый из футболистов должен осознавать свою ответственность за работу и ее итог, который должен отобразиться на командном результате.

Новых лиц пока нет, как, собственно, отсутствуют и арендованные динамовцы Киева Мякушко и Хлебас. О возможных изменениях в составе мы сообщим вскоре.

Завтра утром команда двумя группами будет проходить углубленный медицинский осмотр.

Источник — ФК Ворскла

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