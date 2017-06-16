Верес: Мазяр порушував умови трудового договору

У зв`язку з інформацією, котру розповсюджують останнім часом деякі ЗМІ щодо відносин нашого клубу з колишнім тренером НК «Верес» Володимиром Мазяром, хочемо роз`яснити ситуацію і нашу позицію.

НК «Верес» повідомляє, що не має можливості розраховувати на Мазяра В.І. в якості головного тренера, оскільки останній своїми діями впродовж 2017 року неодноразово демонстрував своє бажання та намір залишити займану посаду. Володимир Іванович декілька разів публічно повідомляв громадськість про те, що подає у відставку, і врешті-решт написав заяву про звільнення за власним бажанням. Керівництво клубу не мало намір розривати трудовий договір з тренером, про що й повідомило на офіційному сайті клубу, висловивши підтримку і довіру тренерському штабу на чолі з В. Мазяром. Проте через деякий час Володимир Іванович наполегливо попросив надати йому відпустку у зв`язку з сімейними обставинами відповідно до чинного законодавства України. Клуб задовольнив таке прохання тренера, однак і після закінчення такої відпустки Володимир Іванович жодного разу не з`явився на робочому місці, фактично перестав виконувати функції головного тренера, тим самим порушуючи умови свого трудового контракту і чинне трудове законодавство. НК «Верес» протягом всього періоду співпраці з Мазяром В.І. терпляче ставився до витівок головного тренера. Однак для подальшого функціонування клубу та організації тренувального процесу головної команди, проведення офіційних матчів, НК «Верес» змушений був звільнити Мазяра В.І., котрий демонстративно порушив умови контракту і самостійно припинив свої трудові відносини з клубом.

Окремо хочемо ще раз наголосити, що головним тренером команди «Верес» призначено Вірта Юрія Миколайовича, котрий спільно зі своїм тренерським штабом готує команду до початку сезону в Прем`єр-лізі.