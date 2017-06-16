Владимир ГЕНИНСОН: «Новые вице-президенты ФФУ дышат футболом»

Президент УПЛ Владимир Генинсон в интервью «Футбол NEWS» рассказал об итогах XX Конгресса ФФУ.



- По продолжительности этот Конгресс был самым быстрым в истории. Почему все так быстро решилось?

- На самом деле, мы решали технические вопросы. Был один кандидат на выборах, поэтому голосование было открытым. Если бы было больше кандидатов, оно было бы закрытым. Естественно, тогда процесс бы затянулся. Все технические и организационные моменты были решены, все об этом знали, два месяца велась работа, у всех были на руках документы, не должно было быть никаких вопросов.



- Изменился состав вице-президентов ФФУ. Знаете ли вы всех новых людей?

- Знаю почти всех лично. К нам добавился Назар Холодницкий (теперь – один из первых трех вице-президентов ФФУ – прим. ред.), который, я думаю, сделает ту работу, которую его попросят. Самое главное – чистота процесса.



Что касается Олега Собуцкого (новый вице-президент ФФУ – прим. ред.), то все его прекрасно знают. Это меценат, который занимается ветеранским футболом. Наша сборная провела уже более 26-и товарищеских матчей – и домашних, и выездных. Это тот человек, который живет, дышит футболом. Касаемо господина Александра Гереги (новый вице-президент ФФУ – прим. ред.), то его тоже все знают: кто это и сколько он сделал для футбола, как он развивает детско-юношеский футбол в своем регионе. Это все люди, которые живут и дышат футболом.