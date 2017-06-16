Кварцяный вошел в исполком ФФУ, Стеценко - исключен

Главный тренер «Волыни» Виталий Кварцяный вошел в список членов исполкома ФФУ.
Вместе с ним на конгрессе были выбраны Владимир Бандуров, Тарас Юрик и Мирослав Щербей.
Из членов исполкома ФФУ на сегодняшнем конгрессе выбыли генеральный директор «Днепра» Андрей Стеценко, заместитель генерального директора «Динамо» Сергей Мохник, а также Владимир Мунтян, Виталий Борт, Руслан Павлюк, Александр Черкасов.
Источник — Sportarena
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