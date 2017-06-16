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Сергей КУНИЦЫН: «Таврия хочет играть во Второй лиге»

Главная проблема клуба – финансирование

  • 16.06.2017 20:56
  • 1074 просмотров
  • 1 комментария
Метки
Таврия
© Таврия

Глава Федерации футбола Крыма Сергей Куницын рассказал, что Таврия может попасть во Вторую лигу в обход регламента, не сыграв определенное количество матчей в любительском чемпионате, однако сначала нужно решить вопрос с финансированием.

«Сейчас меня больше всего интересует симферопольская Таврия. Сергей Шевченко создал хорошую команду, мы даже сейчас в Бериславе стадион строим, я все свои депутатские средства направляю туда. Ребята хотят играть во Второй лиге, но вы сами понимаете, что все зависит от финансирования. Болельщики с Крыма ездят на наши матчи. В Бериславе уже выделили место под стадион, как только мы подадим документацию, то мы получим от УЕФА те средства, которые нам выделили. Все теперь зависит от нас.

Мы живем в форс-мажорной ситуации. У нас есть команды, которые играют не на своих стадионах, это Шахтер, Заря. Исполком поддержал наше решение. Когда в стране сложная ситуация, то исполком может принимать решения, которые выходят за определенные рамки. Когда мы возрождали Таврию, нам даже разрешили выступать в УПЛ, но кто ее будет финансировать? Поэтому мы заявились в любительскую лигу, сейчас у нас хорошая команда, строим стадион. Если мы не решим вопрос с финансированием, то мы не будем идти во Вторую лигу», – сказал Куницын.

Источник — Футбол 24

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Комментарии
    lasua
    lasua, 16.06.2017 21:37
    -1
    Крысы возвращаются на корабль? Надеюсь их не допустят даже во вторую лигу. Пусть с Севасом в 40 кругов чемп играют
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