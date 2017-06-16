Гемега и Жураховский покинули Олимпик

В составе донецкого «Олимпика» произошли первые изменения этим летом. По обоюдному согласию сторон были разорваны контракты с двумя полузащитниками – Виталием Гемегой и Игорем Жураховским.
Оба футболиста пополнили донецкую команду зимой и провели в ее составе только вторую часть сезона 2016/17. 23-летний Гемега отыграл четыре матча, а 22-летний Жураховский принял участие только в одном поединке.
Источник — ФК Олимпик
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