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Гемега и Жураховский покинули Олимпик

Контракты игроков были разорваны по обоюдному согласию сторон

  • 16.06.2017 19:42
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ФК Олимпик. Игорь Жураховский
© ФК Олимпик. Игорь Жураховский

В составе донецкого «Олимпика» произошли первые изменения этим летом. По обоюдному согласию сторон были разорваны контракты с двумя полузащитниками – Виталием Гемегой и Игорем Жураховским.

Оба футболиста пополнили донецкую команду зимой и провели в ее составе только вторую часть сезона 2016/17. 23-летний Гемега отыграл четыре матча, а 22-летний Жураховский принял участие только в одном поединке.

 

Источник — ФК Олимпик

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