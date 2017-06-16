УЕФА допустил Олимпик к участию в Лиге Европы

У нас это первая медаль.Для России это второе золото на турнире. Также на ее счету 4 серебра и бр...

Надеюсь к ЧМ они еще добавят.

На мой взгляд опять с тактикой перемудрили всё на Никишина свалили, он сделал хороший комбэк, но ...