УЕФА допустил Олимпик к участию в Лиге Европы

Сегодня футбольный клуб «Олимпик» получил официальное письмо от УЕФА за подписью генерального секретаря Теодора Теодоридиса.
Официальный документ гласит, что «Олимпик» допущен к участию в еврокубковом сезоне 2017/2018, а именно – Лиге Европы, где дончане стартуют с третьего квалификационного раунда.
«Мы подтверждаем получение вашего свидетельства, обязательного для участия в Лиге Европы 2017/18.
После тщательной проверки этих документов мы подтверждаем, что ваш клуб соответствует всем критериям согласно параграфу 4.01 Регламента Лиги Европы сезона 2017/18.
В соответствии с параграфом 4.05 регламента, мы с удовольствием уведомляем вас, что ваш клуб допущен к соревнованиям Лиги Европы сезона 2017/18. Желаем удачного сезона», - говорится в письме.
Отметим, что имя своего первого соперника по третьему квалификационному раунду «Олимпик» узнает 14 июля. Матчи будут сыграны 27 июля и 3 августа.
Источник — ФК Олимпик
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.