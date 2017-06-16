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УЕФА допустил Олимпик к участию в Лиге Европы

Донецкий клуб получил официальное подтверждение от Союза европейских футбольных ассоциаций

  • 16.06.2017 18:55
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ФК Олимпик
© ФК Олимпик

Сегодня футбольный клуб «Олимпик» получил официальное письмо от УЕФА за подписью генерального секретаря Теодора Теодоридиса.

Официальный документ гласит, что «Олимпик» допущен к участию в еврокубковом сезоне 2017/2018, а именно – Лиге Европы, где дончане стартуют с третьего квалификационного раунда.

«Мы подтверждаем получение вашего свидетельства, обязательного для участия в Лиге Европы 2017/18.

После тщательной проверки этих документов мы подтверждаем, что ваш клуб соответствует всем критериям согласно параграфу 4.01 Регламента Лиги Европы сезона 2017/18.

В соответствии с параграфом 4.05 регламента, мы с удовольствием уведомляем вас, что ваш клуб допущен к соревнованиям Лиги Европы сезона 2017/18. Желаем удачного сезона», - говорится в письме.

Отметим, что имя своего первого соперника по третьему квалификационному раунду «Олимпик» узнает 14 июля. Матчи будут сыграны 27 июля и 3 августа.

Источник — ФК Олимпик

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