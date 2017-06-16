Луческу требует от Зенита компенсацию в размере 4 миллионов евро

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу не собирается покидать клуб без финансовой компенсации.
Румынский специалист отказался подписывать документы о расторжении контракта и планирует получить зарплату, полагающуюся ему до конца трудового соглашения (около 4 миллионов евро).
Сообщается, что стороны продолжают переговоры, но Луческу пригрозил, что может обратиться в ФИФА, чтобы получить неустойку.
Напомним, 71-летний румынский тренер был уволен из «Зенита» по окончанию сезона 2016/17.
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