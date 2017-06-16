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Луческу требует от Зенита компенсацию в размере 4 миллионов евро

Румынский специалист обещает обратиться в ФИФА

  • 16.06.2017 18:37
  • 456 просмотров
  • 4 комментария
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© ФК Зенит. Мирча Луческу
© © ФК Зенит. Мирча Луческу

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу не собирается покидать клуб без финансовой компенсации.

Румынский специалист отказался подписывать документы о расторжении контракта и планирует получить зарплату, полагающуюся ему до конца трудового соглашения (около 4 миллионов евро).

Сообщается, что стороны продолжают переговоры, но Луческу пригрозил, что может обратиться в ФИФА, чтобы получить неустойку.

Напомним, 71-летний румынский тренер был уволен из «Зенита» по окончанию сезона 2016/17.

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Комментарии
    airwolf77
      airwolf77, 16.06.2017 18:47
    +2
    давай деда Мирча забань єту командишку плешивого уродца,ишь падлюки козломордые.хатю плачу. хатю не плачу.. заплатят цапы
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    Zhez53
    online
    Zhez53, 16.06.2017 18:48
    +3
    " Дай миллион!" Это,кажется, из " золотого теленка". Чем- то цыган с годами Паниковского напоминает.Такой же вздорный старикан.
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    Tyigena
      Tyigena, 16.06.2017 18:51
    0
    хазом бери,хазом
    Хаспром-мячты сбываются
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    уух
    online
    уух, 16.06.2017 19:02
    0
    давай, Кудлатка, вводи Зенит в долги !
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