ПАВЕЛКО: «Митинг фанов Десны? Вспомните 9 мая и провокации титушек»

Президент ФФУ Андрей Павелко прокомментировал митинг болельщиков «Десны» возле Дома футбола перед конгрессом ФФУ.
«Митинг болельщиков? Эта система, к сожалению, и сегодня имеет место в нашем государстве. Вспомните 9 мая и провокации, устроенные титушками.
Возможно, и сегодня некоторые лица, по политическим мотивам, также хотели спровоцировать что-то подобное.
Команда ФФУ приезжала в Чернигов, мы встречались с первыми лицами города и фанатами. Там признали, что в клубе не все было выполнено для аттестации. Мы продолжаем работу, у нас налажен диалог с «Десной», – сказал Павелко.
Источник — MatchDay
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Первопричина такого поведения фанатов Десны - продажное ФФУ ( спросите у Вереса), их двойные стандарты и тотальное/ всеобщее уклонение от налогов (у Десны спросите ЗП по ведомости)!
А то конечно, прямо по политическим мотивам хотели спровоцировать!
бясмертный полк.дидывоевале
Ты с боярышником не перебарщивай, а то пополнишь майданную сотню.Береги себя.
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А вот с этого момента, хотелось бы поподробней. Или пообещали в следующем розыгрыше зелёный свет..? Так зачем такое надо...!!!
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