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ПАВЕЛКО: «Митинг фанов Десны? Вспомните 9 мая и провокации титушек»

Президент ФФУ – о митинге болельщиков «Десны» возле Дома футбола

  • 16.06.2017 17:46
  • 852 просмотров
  • 7 комментария
Метки
Sport.ua
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Президент ФФУ Андрей Павелко прокомментировал митинг болельщиков «Десны» возле Дома футбола перед конгрессом ФФУ.

«Митинг болельщиков? Эта система, к сожалению, и сегодня имеет место в нашем государстве. Вспомните 9 мая и провокации, устроенные титушками.

Возможно, и сегодня некоторые лица, по политическим мотивам, также хотели спровоцировать что-то подобное.

Команда ФФУ приезжала в Чернигов, мы встречались с первыми лицами города и фанатами. Там признали, что в клубе не все было выполнено для аттестации. Мы продолжаем работу, у нас налажен диалог с «Десной», – сказал Павелко.

Источник — MatchDay

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Комментарии
    dnk-msk
      dnk-msk, 16.06.2017 18:15
    +5
    Причём здесь титушки и 9 мая?

    Первопричина такого поведения фанатов Десны - продажное ФФУ ( спросите у Вереса), их двойные стандарты и тотальное/ всеобщее уклонение от налогов (у Десны спросите ЗП по ведомости)!

    А то конечно, прямо по политическим мотивам хотели спровоцировать!
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    Dynamo_s_Dnepra
      Dynamo_s_Dnepra, 16.06.2017 18:18
    +4
    Теперь все, кто будут против футбольной власти, автоматически становятся титушками и шатунами... Как впрочем и против власти с стране
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    aoi22
      aoi22, 16.06.2017 18:29
    0
    Почему Десне не дали время исправить ошибки? сталь только вчера атестацию прошла.Павелко давай дсвидания! торгаш!!
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    airwolf77
      airwolf77, 16.06.2017 18:29
    -4
    бясмертный полк.дидывоевале
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    Serhiy (Миколаїв)
    online
      Serhiy (Миколаїв), 16.06.2017 18:31
    0
    Ну Павелко в титушках разбирается. Видать титушки на 9 мая, его рук дело.
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    airwolf77
      airwolf77, 16.06.2017 18:41
    -1
    danilo_tramp, 16.06.2017 18:37
    airwolf77, 16.06.2017 18:29
    бясмертный полк.дидывоевале

    Ты с боярышником не перебарщивай, а то пополнишь майданную сотню.Береги себя.
    вообще-то для начала убери Прапор с авы,и поцепи свою раисянкую власовску ганчирку,бурятин...тоді питай в мене за розмову,але чемно і виховано
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    Lex Aries
      Lex Aries, 16.06.2017 18:42
    +2
    Мы продолжаем работу, у нас налажен диалог с «Десной», – сказал Павелко.
    ______________________________________

    А вот с этого момента, хотелось бы поподробней. Или пообещали в следующем розыгрыше зелёный свет..? Так зачем такое надо...!!!
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