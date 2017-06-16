Серхіо НАВАРРО: «Бачу в Карпатах перспективу»

Головний тренер «Карпат» Серхіо Наварро розповів про причини переїзду до Львова, цілі та плани на посаді наставника «Карпат» і перші враження від перебування у клубі.

– У виконавчого директора клубу Даріо Друді було обмаль часу на вибір тренера для головної команди. Які аргументи він наводив для того, щоб переконати вас залишити престижну посаду в Академії «Вільярреалу» і переїхати до Львова?

– Причин відразу декілька і всі вони доволі прості. По-перше, це рівень клубу і його статус. Це його авторитет та імідж, які він має в Україні. Крім того, я бачу тут перспективу. У «Карпат» є амбітні ідеї, які мені імпонують. Цього достатньо, щоб взятися за серйозну роботу.



– Ви мали нагоду ознайомитися з клубною інфраструктурою. Які ваші перші враження від побаченого?

– Я знаходжуся у Львові не так давно, однак ознайомився зі стадіоном і базою. Можу запевнити, що інфраструктура відповідає усім необхідним вимогам. Цього достатньо для того, щоб комфортно працювати і виконувати поставлені завдання.



– Що ви знаєте про команду і чи бачили матчі «Карпат»?

– Так, безперечно, за короткий час, я мав нагоду спостерігати за іграми команди і оцінив її можливості. Я бачу потенціал, тут достатньо гравців, які мають шанс на зростання. У «Карпатах» також вистачає досвідчених гравців, на яких я також сподіватимуся.



– Ви кажете про перспективу... Попереднє ваше місце роботи – Академія «Вільярреалу». Мабуть, ви чули про Олексія Гуцуляка.

– Звичайно. Ми спілкувалися ще в Іспанії, де Олексій знаходився протягом шести місяців. Думаю, у «Вільярреалі» він почерпнув багато корисного. Переконаний, що досвід, отриманий за кордоном, допоміг Гуцуляку закріпитися в основному складі «Карпат».



– У вас є досвід роботи у Східній Європі – ви працювали в казанському «Рубіні». Як гадаєте, чи допоможе вам цей фактор у роботі з «Карпатами»?

– Схожий досвід є не лише у мене, а й у моїх помічників. Це однозначно нам допомагатиме. Хоча певні відмінності у роботі у Львові також матимуть місце.

– Якими є ваші персональні амбіції і чи співпадають вони із вимогами клубного керівництва?

– Мої власні амбіції співпадають з амбіціями керівництва клубу. Я приїхав сюди, щоб допомогти футболістам і посприяти у покращенні їхнього рівня. Ще один важливий момент – повернення вболівальників на трибуни. Люди хочуть бачити спектакль. Ми всі будемо раді, якщо клуб повернеться на високі позиції. Це наша ціль і мета.



– Зважаючи на те, що «Карпати» роблять ставку на молодь, а ви тривалий час працювали саме з молодими гравцями, то чи не було це одним із чинників на користь вашого приїзду до Львова?

– Не в останню чергу. Передусім, для всіх нас це відповідальність. І за футболістів, і за клуб. Я б хотів, щоб кожен гравець викладався на повну і зростав у футбольному плані. В такому разі ми бачитимемо прогрес і це впливатиме на результат роботи всієї команди.







– У своїй тренерській кар’єрі ви не один рік працювали тренером з методології. У чому полягає суть цієї роботи і якими були ваші функції?

– Протягом тривалого часу я також не знав, що це означає (посміхається). Директор з методології допомагає тренерам у клубі побудувати певну лінію розвитку, яка була би спільною і покращувала рівень гри кожного футболіста. Я хочу допомогти команді, а також тим тренерам, які працюють у клубі. Сподіваюся, ми постійно перебуватимемо на зв’язку, а тренери молодіжних команд даватимуть мені інформацію про своїх підопічних. Це буде взаємопов’язаний процес. Не сумніваюся, що в «Карпатах» працюють професіонали своєї справи.

– Український та іспанський футбол, як і менталітет, важко порівнювати, адже вони різняться між собою. І все ж, ви будете підлаштовувати команду під свій футбол і свій менталітет, чи підлаштуєтеся під український стиль?

– Перш за все, це процес і його непросто передбачити. Я приїжджаю в нову країну і повинен підлаштовуватися під місцеві порядки. Звичайно, що у мене є свої погляди та ідеї. Їх я запроваджуватиму у Львові. Думаю, це буде взаємний процес.



– Розкажіть про ваших помічників. Хто саме допомагатиме вам у тренерському штабі «Карпат»?

– Це мої співвітчизники Іван Медай, який буде моїй асистентом, і тренер з фізпідготовки Хосе Пастор. У нас спільні погляди на роботу. Також до нашої тренерської команди ввійдуть місцеві фахівці.



– Даріо Друді казав, що першим завданням, яке треба вирішити після представлення головного тренера – це підсилення команди. У вас вже є конкретні прізвища потенційних новачків?

– У нас буде спільне рішення щодо цього питання. Погляди на кадрову політику у мене і керівництва клубу однакові. В процесі підготовки до сезону ми визначимося з тими, хто зможе підсилити «Карпати».

– Вдалося знайти інформацію про те, що стиль ваших тренувань не передбачає пауз. Чи це правда і в чому переваги такої методики?

– Так, це правда. Футбол – інтенсивна гра, тому потребує швидкого прийняття рішення. Футболістам необхідно у максимально короткі терміни вчиняти певні дії на полі. Суть тренування – пришвидшити таке прийняття рішень, які прийматимуться залежно від конкретної ситуації.



– Яких змін, окрім власне, тренувального процесу, очікувати футболістам? Що зміниться в їхньому режимі?

– Наразі мені важко сказати, якими будуть ці зміни. Футболісти повинні покращувати свій рівень – це безсумнівно. Ми докладатимемо всіх зусиль для цього.



– Тренерів умовно можна поділити на диктаторів і демократів. Який у вас стиль керування командою?

– Думаю, таких категорій більше, ніж дві. Кожна особа є різною. І кожна людина може проявляти себе у тренувальному процесі по-різному. У певний момент я можу бути демократом, а через кілька хвилин стану диктатором. Залежно від ситуації я обиратиму стиль управління командою.



– Якими є ваші очікування щодо місця «Карпат» у турнірній таблиці в новому сезоні?

– Можу гарантувати, що у кожному матчі ми докладатимемо всіх зусиль і гратимемо на перемогу. Наша ціль – це боротьба за максимальні і найвищі позиції у лізі.