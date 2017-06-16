ОФІЦІЙНО: Серхіо Наварро – головний тренер Карпат

Львівські «Карпати» підписали контракт з іспанцем Серхіо Наварро.________________________________...

Неужели всем не понятно, что этот старый чёрт Дячук-Ставицкий всех приезжих подсиживает, а поэтом...

Я так думаю, испанцы в Карпатах до декабря. Наивные, ещё и бабла от Дыминского хер получат...

Звичайно, Димінський не був би сам собою, якби не запросив сумнівного безіменного персонажа... Ль...

Я завидую Карпатам белой завистью. У них нормальный тренер, а у нас - очередное Динамовское сердц...