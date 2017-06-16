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ОФІЦІЙНО: Серхіо Наварро – головний тренер Карпат

Іспанський спеціаліст очолив львівський клуб після відставки Олега Дулуба

  • 16.06.2017 16:37
  • 1567 просмотров
  • 5 комментария
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ФК Карпаты. Серхио Наварро
© ФК Карпаты. Серхио Наварро

Львівські «Карпати» підписали контракт з іспанцем Серхіо Наварро.

До штабу нового наставника увійдуть два іспанських помічники: асистент Іван Медай і тренер з фізпідготовки Хосе Пастор, який працював у «Вільярреалі», білоруському БАТЕ, російських «Рубіні», «Кубані» та «Ростові». З останнім клубом став срібним призером чемпіонату Росії. До тренерського штабу також ввійдуть Михайло Дячук-Ставицький, який раніше працював тренером молодіжної команди та тренер по роботі з воротарями Володимир Марчук, який аналогічні функції виконував у команді Олега Дулуба.

Нагадаємо, Серхіо Наварро протягом останніх трьох сезонів виконував функції методологічного директора іспанського «Вільярреалу».

Источник — ФК Карпаты

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Комментарии
    Евгений Нескажу
      Евгений Нескажу, 16.06.2017 16:54
    +2
    Я завидую Карпатам белой завистью. У них нормальный тренер, а у нас - очередное Динамовское сердце...
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    M-E-S-S-E-R
      M-E-S-S-E-R, 16.06.2017 16:54
    -3
    Звичайно, Димінський не був би сам собою, якби не запросив сумнівного безіменного персонажа... Львів'яни, я вам співчуваю! ... а тренерський штаб - вище усіляких похвал (безсмертний фізрук-Ставицький, заробітчанин з рассєї і т.д.)... цікаво буде глянути в турнірну таблицю хоча б у жовтні...
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    doktor09
    online
      doktor09, 16.06.2017 17:18
    +2
    Я так думаю, испанцы в Карпатах до декабря. Наивные, ещё и бабла от Дыминского хер получат...
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    uniale
      uniale, 16.06.2017 17:24
    +2
    Неужели всем не понятно, что этот старый чёрт Дячук-Ставицкий всех приезжих подсиживает, а поэтому пока он там, то ничего хорошего ждать не приходится.
    К сожалению так всегда было практически во всех западно- Украинских командах.
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    Cortazar
      Cortazar, 16.06.2017 17:36
    +1
    Львівські «Карпати» підписали контракт з іспанцем Серхіо Наварро.
    _______________________________________________________________

    Извините, но кто это?
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