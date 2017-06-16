ОФІЦІЙНО: Серхіо Наварро – головний тренер Карпат

Львівські «Карпати» підписали контракт з іспанцем Серхіо Наварро.
До штабу нового наставника увійдуть два іспанських помічники: асистент Іван Медай і тренер з фізпідготовки Хосе Пастор, який працював у «Вільярреалі», білоруському БАТЕ, російських «Рубіні», «Кубані» та «Ростові». З останнім клубом став срібним призером чемпіонату Росії. До тренерського штабу також ввійдуть Михайло Дячук-Ставицький, який раніше працював тренером молодіжної команди та тренер по роботі з воротарями Володимир Марчук, який аналогічні функції виконував у команді Олега Дулуба.
Нагадаємо, Серхіо Наварро протягом останніх трьох сезонів виконував функції методологічного директора іспанського «Вільярреалу».
Источник — ФК Карпаты
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К сожалению так всегда было практически во всех западно- Украинских командах.
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Извините, но кто это?
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