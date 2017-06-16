Какие мячики: рейтинг самых сексуальных подружек футболистов

Их мужья и бойфренды будоражат сердца и умы миллионов людей. А кто же интересует их самих? Перед вами - красивые, сексапильные и очень горячие девчонки, которые покорили сердца звёзд футбола!

1. Антонелла Рокуццо, супруга Лионеля Месси.

Форвард «Барселоны» знаком со своей женой с самого детства, но чтобы разглядеть её прелести, ему понадобилось почти десять лет. Несмотря на яркую внешность, Антонелла ведёт себя весьма скромно, и максимум, что можно найти в сети – её снимки в бикини.

2. Испанская телеведущая Лусия Вильялон – новая пассия Криштиану Роналду.

26-летняя ведущая телеканала Real Madrid Television заняла место супермодели Ирины Шейк. Девушка при этом не только хороша собой, но и интересуется спортом.

3. Анн-Катрин Брёммель, подруга Марио Гётце.

Девушка является профессиональной моделью дизайнерского нижнего белья и регулярно демонстрирует себя в самых пикантных образах. Впрочем, «золотого мальчика» немецкого футбола это не смущает – пара вместе уже пять лет.

4. Эдурне Гарсия Альмагро, подруга Давида Де Хеа

Эдурне представляла Испанию на "Евровидении-2015" и прочно вошла в топ самых сексуальных участниц этого мероприятия. Страж ворот "красных дьяволов" это ценит – отношения Давида и Эдурне длятся с 2010 года.

5. Полли Парсонс, девушка Томаса Вермалена

С британской моделью и телеведущей бельгиец познакомился в Лондоне, когда защищал цвета столичного «Арсенала». Сейчас Вермален выступает на правах аренды за другой клуб из европейской столицы - "Рому", при этом Полли по-прежнему остаётся музой Томаса.

6. Иоланта Снейдер, жена Уэсли Снейдера

Одна из самых сексуальных женщин Голландии – супруга известного нидерландского полузащитника Уэсли Снейдера, не покидает списки самых красивых подруг футболистов. При этом Иоланта не скрывает, что до замужества у неё был роман с девушкой и она не прочь повторить, если муж захочет.

7. Сэм Кук, подруга Криса Смоллинга

Британская фотомодель давно встречается с футболистом «Манчестер Юнайтед» Крисом Смоллингом, что не мешает ей соблазнять всех мужчин Англии своими провокационными фотосессиями. В Сети несложно найти как снимки девушки в нижнем белье, так и частично без него.

8. Габриэлла Ленци, девушка Неймара

Юная пассия бразильского нападающего великолепна во всех отношениях. Габриэлла специализируется на показах свадебных платьев, но в свободное от работы время активно посещает спортзал и шлифует без того безупречную фигуру.

9. Мария Погребняк, супруга Павла Погребняка.

Жена нападающего московского «Динамо» весьма популярна в Instagram, куда она без стеснения выкладывает свои нескромные фотографии. Накануне девушка стала самой сексапильной среди подруг футболистов по версии журнала «СтарХит».