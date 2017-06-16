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Какие мячики: рейтинг самых сексуальных подружек футболистов

Топ-9 самых горячих девчонок, которые покорили сердца звёзд футбола

  • 16.06.2017 16:36
  • 2568 просмотров
  • 1 комментария
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instagram.com/mariapoga_. Мария Погребняк
© instagram.com/mariapoga_. Мария Погребняк
Их мужья и бойфренды будоражат сердца и умы миллионов людей. А кто же интересует их самих? Перед вами - красивые, сексапильные и очень горячие девчонки, которые покорили сердца звёзд футбола!
 
 
1. Антонелла Рокуццо, супруга Лионеля Месси.
Форвард «Барселоны» знаком со своей женой с самого детства, но чтобы разглядеть её прелести, ему понадобилось почти десять лет. Несмотря на яркую внешность, Антонелла ведёт себя весьма скромно, и максимум, что можно найти в сети – её снимки в бикини.
 
 
2. Испанская телеведущая Лусия Вильялон – новая пассия Криштиану Роналду.
26-летняя ведущая телеканала Real Madrid Television заняла место супермодели Ирины Шейк. Девушка при этом не только хороша собой, но и интересуется спортом.
 
 
3. Анн-Катрин Брёммель, подруга Марио Гётце.
Девушка является профессиональной моделью дизайнерского нижнего белья и регулярно демонстрирует себя в самых пикантных образах. Впрочем, «золотого мальчика» немецкого футбола это не смущает – пара вместе уже пять лет.
 
 
4. Эдурне Гарсия Альмагро, подруга Давида Де Хеа
Эдурне представляла Испанию на "Евровидении-2015" и прочно вошла в топ самых сексуальных участниц этого мероприятия. Страж ворот "красных дьяволов" это ценит – отношения Давида и Эдурне длятся с 2010 года.
 
 
5. Полли Парсонс, девушка Томаса Вермалена
С британской моделью и телеведущей бельгиец познакомился в Лондоне, когда защищал цвета столичного «Арсенала». Сейчас Вермален выступает на правах аренды за другой клуб из европейской столицы - "Рому", при этом Полли по-прежнему остаётся музой Томаса.
 
 
6. Иоланта Снейдер, жена Уэсли Снейдера
Одна из самых сексуальных женщин Голландии – супруга известного нидерландского полузащитника Уэсли Снейдера, не покидает списки самых красивых подруг футболистов. При этом Иоланта не скрывает, что до замужества у неё был роман с девушкой и она не прочь повторить, если муж захочет.
 
 
7. Сэм Кук, подруга Криса Смоллинга
Британская фотомодель давно встречается с футболистом «Манчестер Юнайтед» Крисом Смоллингом, что не мешает ей соблазнять всех мужчин Англии своими провокационными фотосессиями. В Сети несложно найти как снимки девушки в нижнем белье, так и частично без него.
 
 
8. Габриэлла Ленци, девушка Неймара
Юная пассия бразильского нападающего великолепна во всех отношениях. Габриэлла специализируется на показах свадебных платьев, но в свободное от работы время активно посещает спортзал и шлифует без того безупречную фигуру.
 
 
9. Мария Погребняк, супруга Павла Погребняка.
Жена нападающего московского «Динамо» весьма популярна в Instagram, куда она без стеснения выкладывает свои нескромные фотографии. Накануне девушка стала самой сексапильной среди подруг футболистов по версии журнала «СтарХит».
 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    vitalya50
    vitalya50, 16.06.2017 17:03
    +6
    ботоксная анарексичка (последнее фото) явно лишняя в этом списке
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