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Богдан Михайличенко продлил контракт с Динамо

Футболист остается в клубе до конца июня 2020-го

  • 16.06.2017 15:59
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ФК Динамо Киев. Богдан Михайличенко
© ФК Динамо Киев. Богдан Михайличенко

Полузащитник молодежной команды киевского «Динамо» Богдан Михайличенко продолжил свое сотрудничество с клубом еще на один год.

Предыдущее соглашение футболиста действовало до лета 2019-го года, а нынешнее – до конца июня 2020-го.

- Я очень рад и счастлив, что продлил контракт и продолжу играть в «Динамо», - прокомментировал приятное событие Богдан. – Когда мне это предложили, я даже не сомневался, а согласился, не раздумывая, и сразу подписал документы. Буду много работать, чтобы обратить на себя внимание нового главного тренера первой команды Александра Хацкевича и хорошо зарекомендовать себя перед тренерским штабом.

Источник — ФК Динамо Киев

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