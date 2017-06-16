Богдан Михайличенко продлил контракт с Динамо

Полузащитник молодежной команды киевского «Динамо» Богдан Михайличенко продолжил свое сотрудничество с клубом еще на один год.

Предыдущее соглашение футболиста действовало до лета 2019-го года, а нынешнее – до конца июня 2020-го.

- Я очень рад и счастлив, что продлил контракт и продолжу играть в «Динамо», - прокомментировал приятное событие Богдан. – Когда мне это предложили, я даже не сомневался, а согласился, не раздумывая, и сразу подписал документы. Буду много работать, чтобы обратить на себя внимание нового главного тренера первой команды Александра Хацкевича и хорошо зарекомендовать себя перед тренерским штабом.