Заря допущена к участию в Лиге Европы

«Заря» допущена к участию в групповом раунде Лиге Европы сезона 2017/2018.
Сегодня луганский клуб получил официальное письмо от УЕФА за подписью генерального секретаря Теодора Теодоридиса.
«Мы тщательно проверили все документы относительно вашего официального участия, так же, как и все остальные требуемые документы, предоставленные вами. Информируем, что ваш клуб допущен к участию в УЕФА Лиги Европы 2017/2018. Желаем вам успешного сезона», - говорится в письме.
Источник — ФК Заря
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