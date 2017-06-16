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Заря допущена к участию в Лиге Европы

Луганский клуб получил официальное подтверждение от УЕФА

  • 16.06.2017 15:27
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Заря допущена к участию в Лиге Европы

«Заря» допущена к участию в групповом раунде Лиге Европы сезона 2017/2018.

Сегодня луганский клуб получил официальное письмо от УЕФА за подписью генерального секретаря Теодора Теодоридиса.

«Мы тщательно проверили все документы относительно вашего официального участия, так же, как и все остальные требуемые документы, предоставленные вами. Информируем, что ваш клуб допущен к участию в УЕФА Лиги Европы 2017/2018. Желаем вам успешного сезона», - говорится в письме.

Источник — ФК Заря

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