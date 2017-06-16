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Андрей ШЕВЧЕНКО: «Единогласное решение всегда правильное»

Наставник сборной Украины прокомментировал переизбрание Андрея Павелко на пост главы ФФУ

  • 16.06.2017 14:55
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ФФУ. Андрей Шевченко
© ФФУ. Андрей Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал переизбрание Андрея Павелко на должность президента Федерации футбола Украины.

- Самое главное, что все проголосовали единогласно. Не было ни людей, которые воздержались, ни людей, которые были против. Единогласное решение – оно всегда правильное.

Я поддерживаю это решение полностью. Осталось лишь воплотить в жизнь все то, что было задумано на следующие пять лет. Нужно плодотворно над этим поработать.

- Единогласное решение говорит о том, что у Павелко - невероятный кредит доверия?
- Думаю, да. У него есть четкий план развития, есть конкретные вещи, которые уже были сделаны непосредственно ФФУ. Доверие к нему полное. С этой командой Федерация футбола будет двигаться дальше следующих пять лет.

Источник — Динамомания

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