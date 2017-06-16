Нападающий Лукас Подольски перешел в японский клуб «Виссел Кобе».
Контракт с немецким футболистом уже подписан, но сам игрок впервые встретится с командой только 6 июля. Японский клуб планирует торжественно встретить 32-летнего форварда.
Напомним, предыдущим клубом Подольски был «Галатасарай». В составе стамбульской команды Лукаш забил 20 голов в 56 матчах.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.