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Подольски перешел в японский клуб Виссел Кобе

32-летний форвард присоединится к новой команде 6 июля

  • 16.06.2017 14:34
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issel-kobe.co.jp. Лукас Подольски
© issel-kobe.co.jp. Лукас Подольски

Нападающий Лукас Подольски перешел в японский клуб «Виссел Кобе».

Контракт с немецким футболистом уже подписан, но сам игрок впервые встретится с командой только 6 июля. Японский клуб планирует торжественно встретить 32-летнего форварда.

Напомним, предыдущим клубом Подольски был «Галатасарай». В составе стамбульской команды Лукаш забил 20 голов в 56 матчах.

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